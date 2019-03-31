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Катастрофа літака з росіянами: стало відомо про нову трагедію

7.1тЧитати матеріал російською

У Німеччині сталася смертельна ДТП за участю поліцейського авто, яке мчало на місце аварії літака з росіянами на борту.

В аварії загинули дві людини, передає "Інтерфакс".

"На місце аварії виїхало багато поліцейських нарядів, по шляху одного з них сталася ДТП - на федеральній трасі 486 лоб в лоб поліцейська машина зіткнулася з іншим автомобілем. Загинули дві людини, троє поліцейських отримали поранення", – представник поліції Дармштадта Бернд Хохштедтер.

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Літак розбився на підльоті до аеропорту Франкфурт-Егельсбах, Егельсбах - це комуна на території федеральної землі Гессен на заході Німеччині

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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