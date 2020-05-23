Катастрофа літака в Пакистані: з'явилися дані про останні хвилини життя пілотів

Пілоти авіалайнера Airbus A320, який розбився в Карачі (Пакистан), намагалися здійснити посадку літака на "черево".

Про це сказано повідомленні в Twitter-акаунті місцевих авіаспоттерів, які опублікували фото літака в останні хвилини перед катастрофою.

Також зазначається, що перед падінням у Airbus A320 було видно невеликий дим, що виходив з обох двигунів.

Авіакатастрофа в Пакистані

Додамо, що до краху пілоти пасажирського літака повідомляли диспетчерам про проблеми з двигуном, про що в Twitter написав пакистанський пілот Фахр-е-Алам. За його словами, після втрати двигунів, літаку дозволили сідати на будь-яку з двох злітно-посадкових смуг.

Airbus A320 перед катастрофою Twitter Plane Spotters Pakistan

Airbus A320 перед катастрофою Twitter Plane Spotters Pakistan

Нагадаємо, що в Пакистані літак Airbus A320, що летів з Лахора в Карачі, розбився 22 травня поряд з аеропортом призначення. Повітряне судно з 107 людьми на борту впав на житлові райони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в авіакатастрофі пасажирського Airbus A320 в Пакистані з 107 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту, вижили тільки двоє.

Основною причиною аварії пасажирського літака експерти називають технічну несправність.