Катастрофа літака в Пакистані: названо причину смертельної НП

Основною причиною аварії пасажирського літака Airbus A320 в Пакистані експерти називають технічну несправність.

Як повідомляє Azad News, екіпаж судна авіакомпанії Pakistan International Airlines (PIA) повідомляв диспетчеру аеропорту в Карачі, що шасі не відкриваються.

Шасі Airbus A320 в Пакистані не відкрилися

Проблеми в літака почалися під час посадки. Він зробив кілька кіл над аеропортом, після чого впав прямо в житловому секторі.

Диспетчер аеропорту втратив зв'язок з екіпажем за хвилину до аварії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня в Пакистані літак Airbus A320, що летів із Лахора в Карачі, розбився поблизу аеропорту призначення. Повітряне судно впало на житлові райони.

За попередніми даними, на борту авіалайнера перебувало 107 осіб. Кількість жертв на землі поки невідома.