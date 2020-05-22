Катастрофа літака в Пакистані: названо причину смертельної НП

Світ 15:51, 22.05.2020 Оновлено: 16:03, 22.05.2020

Основною причиною аварії пасажирського літака Airbus A320 в Пакистані експерти називають технічну несправність.

Як повідомляє Azad News, екіпаж судна авіакомпанії Pakistan International Airlines (PIA) повідомляв диспетчеру аеропорту в Карачі, що шасі не відкриваються.

Шасі Airbus A320 в Пакистані не відкрилися

Проблеми в літака почалися під час посадки. Він зробив кілька кіл над аеропортом, після чого впав прямо в житловому секторі.

Диспетчер аеропорту втратив зв'язок з екіпажем за хвилину до аварії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня в Пакистані літак Airbus A320, що летів із Лахора в Карачі, розбився поблизу аеропорту призначення. Повітряне судно впало на житлові райони.

За попередніми даними, на борту авіалайнера перебувало 107 осіб. Кількість жертв на землі поки невідома.

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