Катастрофа літака МАУ: українська делегація прибула до Ірану з твердими намірами

У понеділок, 19 жовтня, українська делегація прибула до Ірану, де має з'ясувати деталі та обставини трагедії авіакатастрофи літака МАУ.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає пресслужба МЗС.

"Українська делегація прибула до Ірану, і ми починаємо переговори щодо збитого в січні українського літака. Іранська сторона вже визнала факт збиття на своїй території. Зараз нашим завданням є з'ясувати всі обставини зазначеної трагедії: чи йдеться про людську помилку, або це результат прорахунків у системі організації польотів над Іраном", – зазначив дипломат.

Єнін підкреслив, що на переговорах в Ірані залучать три робочі групи: авіаційні експерти, слідчі прокурори, а також військові.

"Запит на справедливість є першочерговим з боку суспільства, і ми не відступимо від того, якою б гіркою не була правда", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: