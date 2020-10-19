Катастрофа літака МАУ: українська делегація прибула до Ірану з твердими намірами
У понеділок, 19 жовтня, українська делегація прибула до Ірану, де має з'ясувати деталі та обставини трагедії авіакатастрофи літака МАУ.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає пресслужба МЗС.
"Українська делегація прибула до Ірану, і ми починаємо переговори щодо збитого в січні українського літака. Іранська сторона вже визнала факт збиття на своїй території. Зараз нашим завданням є з'ясувати всі обставини зазначеної трагедії: чи йдеться про людську помилку, або це результат прорахунків у системі організації польотів над Іраном", – зазначив дипломат.
Єнін підкреслив, що на переговорах в Ірані залучать три робочі групи: авіаційні експерти, слідчі прокурори, а також військові.
"Запит на справедливість є першочерговим з боку суспільства, і ми не відступимо від того, якою б гіркою не була правда", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту знаходилися 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ випадково збили ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
У червні Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні ящики" зі збитого Boeing 737, але пізніше назвав умови для їх передачі Україні.
Україна 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь у розшифровці "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.
Пізніше Іран поставив умову Україні для розслідування катастрофи літака МАУ.