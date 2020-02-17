Катастрофа літака МАУ: Україна вирішуватиме питання з компенсаціями від імені всіх країн

Україна буде вести переговори щодо компенсації рідним загиблих внаслідок авіакатастрофи літака Міжнародних авіаліній України Boeing 737 в Ірані від імені всіх п'яти країн, чиї громадяни перебували на борту.
Про це 17 лютого на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "Слово і діло". Він уточнив, що йдеться про декілька виплат.
Авіакатастрофа в Ірані: Україна домовиться про компенсації за всі країни
"Україна вестиме переговори від імені всіх п'яти країн і те, про що домовиться Україна, буде виплачено, включаючи Іран", – сказав глава зовнішньополітичного відомства.
Також Пристайко зауважив, що виплати будуть здійснені і страховою компанією, і іранським урядом.
"Ми говоримо про декілька виплат. Уряд виплатив допомогу, це не була компенсація. Друге - ми говорили з керівником МАУ, ведеться робота зі страховою компанією. І третій етап - це робота з іранською владою про компенсацію як сім'ям жертв, так і нашій компанії за знищений літак", – сказав глава МЗС.
Водночас у понеділок, 17 лютого, секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов провів переговори з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані. Як повідомляє прес-служба РНБО, зустріч відбулася в Тегерані.
Секретар РНБО Олексій Данілов
hvylya.net
Шамхані заявив, що Іран готовий до співпраці в розслідуванні авіакатастрофи.
Данілов сказав, що Україна наполягає на всебічному і повному розслідуванні всіх обставин катастрофи. Особливо він акцентував увагу на першочерговій необхідності досліджувати все "чорні скриньки", уточнивши, що в України є всі необхідні для цього технічні та наукові можливості.
"Сторони погодилися з необхідністю максимально уникати політизації питання технічного розслідування і дійшли згоди щодо необхідності інтенсифікації взаємодії експертів і фахівців", – сказано в повідомленні РНБО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців.
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент Ірану Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
19 січня в Україні приземлився борт з жертвами авіакатастрофи в Ірані: 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
19 січня голова іранської комісії з розслідування аварії заявив, що країна почала самостійно розшифровувати "чорні ящики" з збитого Boeing 737.
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран не може розшифрувати інформацію "чорних скриньок" українського літака авіакомпанії МАУ, який збили в небі над Тегераном 8 січня, але не передасть їх іншим країнам.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
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