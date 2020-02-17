Катастрофа літака МАУ: Україна вирішуватиме питання з компенсаціями від імені всіх країн

Україна буде вести переговори щодо компенсації рідним загиблих внаслідок авіакатастрофи літака Міжнародних авіаліній України Boeing 737 в Ірані від імені всіх п'яти країн, чиї громадяни перебували на борту.

Про це 17 лютого на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "Слово і діло". Він уточнив, що йдеться про декілька виплат.

Авіакатастрофа в Ірані: Україна домовиться про компенсації за всі країни

"Україна вестиме переговори від імені всіх п'яти країн і те, про що домовиться Україна, буде виплачено, включаючи Іран", – сказав глава зовнішньополітичного відомства.

Також Пристайко зауважив, що виплати будуть здійснені і страховою компанією, і іранським урядом.

"Ми говоримо про декілька виплат. Уряд виплатив допомогу, це не була компенсація. Друге - ми говорили з керівником МАУ, ведеться робота зі страховою компанією. І третій етап - це робота з іранською владою про компенсацію як сім'ям жертв, так і нашій компанії за знищений літак", – сказав глава МЗС.

Водночас у понеділок, 17 лютого, секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов провів переговори з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані. Як повідомляє прес-служба РНБО, зустріч відбулася в Тегерані.

Секретар РНБО Олексій Данілов hvylya.net

Шамхані заявив, що Іран готовий до співпраці в розслідуванні авіакатастрофи.

Данілов сказав, що Україна наполягає на всебічному і повному розслідуванні всіх обставин катастрофи. Особливо він акцентував увагу на першочерговій необхідності досліджувати все "чорні скриньки", уточнивши, що в України є всі необхідні для цього технічні та наукові можливості.

"Сторони погодилися з необхідністю максимально уникати політизації питання технічного розслідування і дійшли згоди щодо необхідності інтенсифікації взаємодії експертів і фахівців", – сказано в повідомленні РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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