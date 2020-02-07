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8 лютого • оновлено в 07:47
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Катастрофа МАУ – "навмисний теракт": Канада підготувала мільярдний позов до Ірану

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Адвокати жертв катастрофи українського Boeing 737 із Канади готують груповий позов до Ірану з вимогою компенсації у розмірі мінімум 1,1 млрд доларів.

У позові стверджується, що падіння лайнера було "навмисним терористичним актом", повідомляє Reuters.

Обвинувачуваченими названі Іран, верховний лідер країни Алі Хаменеї, командири Корпусу вартових ісламської революції, включно з Аміраном Гаджизаде – главою підрозділу, відповідального за обстріл літака.

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Головний позивач у цій справі є анонімним. Пояснюється, що "його іранська сім'я може бути піддана ризику заподіяння шкоди або смерті з боку іранського режиму". У документі він названий Джоном Доу та вказаний як близький родич однієї з жертв.

Зазначимо, серед пасажирів літака МАУ, збитого іранськими ракетами, були 57 канадців.

Крах українського Boeing у небі над Тегераном

Крах українського Boeing у небі над Тегераном

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Канада
Теги
МАУ розбився літак
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lipatov serega
lipatov serega
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
отсосет канада,как и все остальные требователи,нех.й лезть на восток.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Фантомаск Разбушевальцман, Как то невнятно написано,выйми банан из своего рта,он мешает тебе общаться.
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РАГУЛЯМ ХАНА
РАГУЛЯМ ХАНА
Si Kal, херой семи котлов молчал бы уже
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