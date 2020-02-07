Катастрофа МАУ – "навмисний теракт": Канада підготувала мільярдний позов до Ірану

Адвокати жертв катастрофи українського Boeing 737 із Канади готують груповий позов до Ірану з вимогою компенсації у розмірі мінімум 1,1 млрд доларів.

У позові стверджується, що падіння лайнера було "навмисним терористичним актом", повідомляє Reuters.

Обвинувачуваченими названі Іран, верховний лідер країни Алі Хаменеї, командири Корпусу вартових ісламської революції, включно з Аміраном Гаджизаде – главою підрозділу, відповідального за обстріл літака.

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Головний позивач у цій справі є анонімним. Пояснюється, що "його іранська сім'я може бути піддана ризику заподіяння шкоди або смерті з боку іранського режиму". У документі він названий Джоном Доу та вказаний як близький родич однієї з жертв.

Зазначимо, серед пасажирів літака МАУ, збитого іранськими ракетами, були 57 канадців.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Іран запросив українських фахівців на розшифрування "чорних скриньок" збитого ракетами літака МАУ. Однак він побоюється відправляти їх туди та вважає, що Іран готує пастку.

Згодом він заявив, що Україна має запис, який доводить, що Іран знав, що літак МАУ збила ракета, одразу ж після трагічної НП.

Також у ЗМІ опублікували цей запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана й другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз", який бачив і пуск ракет, і вибух.

Після цього Іран заявив, що більше не буде ділитися з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака Boeing 737 МАУ в Тегерані.

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