"Їхав до щасливого життя": історія жертви аварії літака МАУ вразила світ

Однією з жертв катастрофи українського літака МАУ поблизу Тегерана вранці 8 січня є 24-річний Мехді Ешагян з Ірану, який приїхав до країни для зустрічі з родиною.
Цього тижня хлопцеві могло б виповнитися 25 років, передає американський телеканал CNN, посилаючись на друга загиблого.
Ешагян сів на рейс МАУ, щоб прилетіти в Канаду, де він проживав. "Він повертався до свого щасливого життя", – сказав друг жертви аварії Алі Мазахері, який живе в Ішафані (Іран).
Мехді Ешагян
CNN
"На жаль, це правда. Нам усім сумно. Я плакав вранці", – додав він.
За словами товариша, Ешагян був добрим, скромним, турботливим.
Мазахері знав хлопця з другого року навчання в середній школі.
До Ірану, як сказав він, загиблий прилетів, "щоб зустрітися із сім'єю й отримати вищу освіту в університеті". "Я зустрічався з ним двічі, поки він був тут", – розповів Мазахері.
Загиблий під час аварії літака отримав ступінь бакалавра в Тегеранському технологічному університеті Шаріфа, а в Канаду переїхав у вересні 2018 року для отримання ступеня магістра в автомобільному ресурсному центрі McMaster у Гамільтоні, Онтаріо.
"Потім він змінив свою програму на PhD за порадою свого вчителя", – сказав Мазахері.
"Він був щасливий у Канаді. І він був засмучений ситуацією тут, в Ірані", – додав друг жертви.
Мехді Ешагян
CNN
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
У результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Згідно з однією з неофіційних версій, український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану.
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