"Їхав до щасливого життя": історія жертви аварії літака МАУ вразила світ

Однією з жертв катастрофи українського літака МАУ поблизу Тегерана вранці 8 січня є 24-річний Мехді Ешагян з Ірану, який приїхав до країни для зустрічі з родиною.

Цього тижня хлопцеві могло б виповнитися 25 років, передає американський телеканал CNN, посилаючись на друга загиблого.

Ешагян сів на рейс МАУ, щоб прилетіти в Канаду, де він проживав. "Він повертався до свого щасливого життя", – сказав друг жертви аварії Алі Мазахері, який живе в Ішафані (Іран).

Мехді Ешагян CNN

"На жаль, це правда. Нам усім сумно. Я плакав вранці", – додав він.

За словами товариша, Ешагян був добрим, скромним, турботливим.

Мазахері знав хлопця з другого року навчання в середній школі.

До Ірану, як сказав він, загиблий прилетів, "щоб зустрітися із сім'єю й отримати вищу освіту в університеті". "Я зустрічався з ним двічі, поки він був тут", – розповів Мазахері.

Загиблий під час аварії літака отримав ступінь бакалавра в Тегеранському технологічному університеті Шаріфа, а в Канаду переїхав у вересні 2018 року для отримання ступеня магістра в автомобільному ресурсному центрі McMaster у Гамільтоні, Онтаріо.

"Потім він змінив свою програму на PhD за порадою свого вчителя", – сказав Мазахері.

"Він був щасливий у Канаді. І він був засмучений ситуацією тут, в Ірані", – додав друг жертви.

Мехді Ешагян CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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