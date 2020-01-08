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8 січня • оновлено в 20:02
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"Їхав до щасливого життя": історія жертви аварії літака МАУ вразила світ

7.2т
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Однією з жертв катастрофи українського літака МАУ поблизу Тегерана вранці 8 січня є 24-річний Мехді Ешагян з Ірану, який приїхав до країни для зустрічі з родиною.

Цього тижня хлопцеві могло б виповнитися 25 років, передає американський телеканал CNN, посилаючись на друга загиблого.

Ешагян сів на рейс МАУ, щоб прилетіти в Канаду, де він проживав. "Він повертався до свого щасливого життя", – сказав друг жертви аварії Алі Мазахері, який живе в Ішафані (Іран).

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Мехді Ешагян

Мехді Ешагян

CNN

"На жаль, це правда. Нам усім сумно. Я плакав вранці", – додав він.

За словами товариша, Ешагян був добрим, скромним, турботливим.

Мазахері знав хлопця з другого року навчання в середній школі.

До Ірану, як сказав він, загиблий прилетів, "щоб зустрітися із сім'єю й отримати вищу освіту в університеті". "Я зустрічався з ним двічі, поки він був тут", – розповів Мазахері.

Загиблий під час аварії літака отримав ступінь бакалавра в Тегеранському технологічному університеті Шаріфа, а в Канаду переїхав у вересні 2018 року для отримання ступеня магістра в автомобільному ресурсному центрі McMaster у Гамільтоні, Онтаріо.

"Потім він змінив свою програму на PhD за порадою свого вчителя", – сказав Мазахері.

"Він був щасливий у Канаді. І він був засмучений ситуацією тут, в Ірані", – додав друг жертви.

Мехді Ешагян

Мехді Ешагян

CNN

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Теги
фотографии МАУ літак
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Там все ращитывали на счастливую жизнь ...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Потрясла мир, или только обосс???
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Ш. Олег
Ш. Олег
В Канаду? Самолёт же в Киев летел.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ш. Олег, ну хоть что - то не "в обход Украины" может же быть ...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ш. Олег, Что, разве в Киев? А, блин, ну ладно я тогда попозже статейку напечатаю.
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