Катастрофа літака Качинського: експерти підтвердили російський слід вибуху

Польська комісія з повторного розслідування катастрофи Ту-154 президента Леха Качинського повідомила про нові деталі у справі.

Як повідомляє РИА Новости, у проміжному звіті комісії під керівництвом колишнього міністра оборони Антоні Мачеревіча стверджується, що тротил, вибух якого нібито став причиною аварії, заклали в літак під час ремонту в Росії.

Згідно з документом, причиною авіакатастрофи став вибух, оскільки до таких пошкоджень не могло дійти тільки внаслідок зіткнення літака із землею.

"Цьому суперечить увесь дуже великий доказовий матеріал і результати дуже великої кількості експериментів і аналізів", – заявляє комісія.

Вона також зазначає, що наявність слідів вибухових речовин на борту – тротилу, пентриту та гексогену – підтвердили польська і британська лабораторії. Зазначається, що сліди вибухівки нібито виявили в пробах, узятих із частин, які російські техніки міняли під час ремонту бортів 101 (літак Качинського) і 102 (ще один літак, що належить Польщі) в 2009 році.

"У цьому випадку лабораторія в штаті Ореґон (США) виявила наявність тротилу. Треба зазначити, що це була частина, яку ніхто не розкручував, крім ремонтників, а сліди тротилу було знайдено всередині неї", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що 10 квітня 2010 року польська делегація мала взяти участь у заходах до 70-річчя Катинської трагедії. Однак президентський Ту-154М із Лехом Качинським і польськими чиновниками не долетів до військового аеродрому під Смоленськом.

Приблизно о 11:00 ранку за московським часом літак Ту-154М зачепив лівим крилом березу на висоті 4 м і розбився на відстані 350-500 м від посадкової смуги аеродрому "Смоленськ-Північний".

Загинули всі 96 осіб, що перебували на борту: президент із дружиною, керівники всіх родів військ, начальник штабу, представники Сейму та Сенату, а також громадські та релігійні діячі.

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