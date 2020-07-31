Катастрофа літака Качинського: експерти підтвердили російський слід вибуху
Польща розкрила нові деталі аварії літака Качинського. Слідчий комітет РФ
Польська комісія з повторного розслідування катастрофи Ту-154 президента Леха Качинського повідомила про нові деталі у справі.
Як повідомляє РИА Новости, в проміжному звіті комісії під керівництвом колишнього міністра оборони Антоні Мачеревіча стверджується, що тротил, вибух якого нібито став причиною аварії, заклали в літак під час ремонту в Росії.
Згідно з документом, причиною авіакатастрофи став вибух, оскільки до таких пошкоджень не могло дійти тільки в результаті зіткнення літака із землею.
"Цьому суперечить весь дуже великий доказовий матеріал і результати дуже великої кількості експериментів і аналізів", – заявляє комісія.
Вона також зазначає, що наявність слідів вибухових речовин на борту – тротилу, пентриту та гексогену – підтвердили польська і британська лабораторії. Відзначається, що сліди вибухівки нібито виявили в пробах, взятих з частин, які російські техніки міняли під час ремонту бортів 101 (літак Качинського) і 102 (ще один літак, що належить Польщі) в 2009 році.
"У цьому випадку лабораторія в штаті Орегон (США) виявила наявність тротилу. Треба відзначити, що це була частина, яку ніхто не розкручував, крім ремонтників, а сліди тротилу були знайдені всередині неї", – йдеться в звіті.
Нагадаємо, 10 квітня 2010 року польська делегація мала взяти участь у заходах до 70-річчя Катинської трагедії. Однак президентський Ту-154М з Лехом Качинським і польськими чиновниками не долетів до військового аеродрому під Смоленськом.
Близько 11:00 ранку за московським часом літак Ту-154М зачепив лівим крилом березу на висоті 4 м і розбився на відстані 350-500 м від посадкової смуги аеродрому Смоленськ-Північний.
Загинули всі 96 осіб, що знаходилися на борту: президент з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник штабу, представники Сейму та Сенату, а також громадські та релігійні діячі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Підсумки досліджень британської лабораторії підтвердили, що причиною катастрофи Ту-154М в квітні 2010 року, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський, стали вибухи на борту.
15 жовтня 2017 року було знайдено запис моменту вибуху з бортового самописця Ту-154. Американські вчені Національного інституту авіаційних досліджень підтвердили версію підриву.
23 лютого 2018 року керівник підкомісії Антоній Мацеревич розповів, що вибухівку на борту літака не могли встановити в аеропорту у Варшаві.
Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію повернути Польщі уламки літака Ту-154М.
9 травня 2019 Росія погодилася відкрити Польщі доступ до уламків літака.