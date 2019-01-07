Катастрофа корабля в Чорному морі: з'явився список із загиблими українцями

З'явився список українців судна Volgo Balt 214, що затонув у Чорному морі 7 січня.

Про це стало відомо з "Суднової ролі". Всього на судні було 13 членів екіпажу.

Серед них громадяни України:

Бондик Руслан

В'язівський Ростислав

Шевчук Станіслав

Крепець Дмитро

Овдієнко Володимир

Мильниченко Павло

Геращенко Олег

Ільченко Євген

Яценко Євген

Скачко Денис

Будко Тетяна

Главред

Відомо, що жертвами трагедії стали четверо українців. Всього через НП загинули 6 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вантажне судно з українцями затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини. На борту були 13 членів екіпажу.

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

Рятувальники отримали сигнал лиха від судна, що йшло під панамським прапором "Волга-Балт" вранці 7 січня. Воно перебувало в 80 кілометрах від турецького Самсуна. Корабель вийшов із порту Азова (розташований у Ростовській області на березі річок Дон і Азовка, РФ).

До місця події прибули рятувальні вертольоти, наразі операція завершена.