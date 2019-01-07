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Катастрофа корабля в Чорному морі: з'явився список із загиблими українцями

1.6тЧитати матеріал російською

З'явився список українців судна Volgo Balt 214, що затонув у Чорному морі 7 січня.

Про це стало відомо з "Суднової ролі". Всього на судні було 13 членів екіпажу.

Серед них громадяни України:

  • Бондик Руслан

  • В'язівський Ростислав

  • Шевчук Станіслав

  • Крепець Дмитро

  • Овдієнко Володимир

  • Мильниченко Павло

  • Геращенко Олег

  • Ільченко Євген

  • Яценко Євген

  • Скачко Денис

  • Будко Тетяна

Катастрофа корабля в Чорному морі: з'явився список із загиблими українцями

Главред

Відомо, що жертвами трагедії стали четверо українців. Всього через НП загинули 6 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вантажне судно з українцями затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини. На борту були 13 членів екіпажу.

Катастрофа корабля в Чорному морі: з'явився список із загиблими українцями

hurriyetdailynews.com

Катастрофа корабля в Чорному морі: з'явився список із загиблими українцями

hurriyetdailynews.com

Рятувальники отримали сигнал лиха від судна, що йшло під панамським прапором "Волга-Балт" вранці 7 січня. Воно перебувало в 80 кілометрах від турецького Самсуна. Корабель вийшов із порту Азова (розташований у Ростовській області на березі річок Дон і Азовка, РФ).

До місця події прибули рятувальні вертольоти, наразі операція завершена.

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