Катастрофа корабля у Чорному морі: стало відомо про долю врятованих українців

Українських моряків, які постраждали під час аварії корабля у Чорному морі біля берегів Туреччини, випишуть у четвер, 10 січня.

Про це повідомив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга. За його словами, незабаром вони зможуть повернутися додому.

"Остання новина про постраждалих моряків у Самсуні – лікарі прийняли рішення виписати всю команду вранці в четвер. Після цього вони будуть доставлені в Анкару, задокументовані, і їм буде надано сприяння в поверненні на Батьківщину", – написав дипломат.

Hızır Hacısalihoğlu

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

Нагадаємо, на борту затонулого 7 січня судна було 13 членів екіпажу. Шість моряків загинули (четверо – українці), інші були доставлені до лікарні.

Остання новина Стосовно потерпіліх моряків у Самсуні-лікарі прийнять решение віпісаті всю команду вранці в четвер.Після цього смороду будут доставлені до Анкари, документовані та Їм буде Надано сприяння у поверненні на Батьківщину - Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 8 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа причина катастрофи корабля – трагедія сталася через сильний удар хвилі.