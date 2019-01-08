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Катастрофа корабля у Чорному морі: стало відомо про долю врятованих українців

1.2тЧитати матеріал російською

Українських моряків, які постраждали під час аварії корабля у Чорному морі біля берегів Туреччини, випишуть у четвер, 10 січня.

Про це повідомив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга. За його словами, незабаром вони зможуть повернутися додому.

"Остання новина про постраждалих моряків у Самсуні – лікарі прийняли рішення виписати всю команду вранці в четвер. Після цього вони будуть доставлені в Анкару, задокументовані, і їм буде надано сприяння в поверненні на Батьківщину", – написав дипломат.

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Катастрофа корабля у Чорному морі: стало відомо про долю врятованих українців

Hızır Hacısalihoğlu

Катастрофа корабля у Чорному морі: стало відомо про долю врятованих українців

hurriyetdailynews.com

Катастрофа корабля у Чорному морі: стало відомо про долю врятованих українців

hurriyetdailynews.com

Нагадаємо, на борту затонулого 7 січня судна було 13 членів екіпажу. Шість моряків загинули (четверо – українці), інші були доставлені до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа причина катастрофи корабля – трагедія сталася через сильний удар хвилі.

Місце
Туреччина
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