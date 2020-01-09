Reuters: 5 різних джерел з іноземних спецслужб спростовують збиття літака ракетою

П'ять джерел у західних спецслужбах спростували можливість збивання російською ракетою українського літака Boeing 737, який 8 січня зазнав аварії в Ірані і забрав життя 176 осіб.
Йдеться про три американських, одне європейське і одне канадське джерела, які надали інформацію агентству Reuters на умовах анонімності.
За їх словами, розвідки Заходу вважають, що причиною катастрофи нібито була технічна несправність, а не збивання зенітною ракетою. Канадське джерело запевнило, що нібито має докази того, що один із двигунів лайнера перегрівся.
Катастрофа Boeing: спецслужби висловилися про слід Росії
Примітно, що ці заяви були озвучені ще до того, як секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав однією з версій збивання українського літака в Ірані ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва.
"Це одна з версій, які ми розглядаємо. Версій ми маємо сім – чотири у відкритому доступі, три версії є поки закритими", – сказав він у коментарі " Радіо Свобода".
У Facebook Данілов пояснив, що ця версія з російською ракетою серед основних, "тому що інформація про виявлення її уламків поблизу місця катастрофи вже з'явилася в інтернеті".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іран оприлюднив першу доповідь за результатами перевірки "чорних скриньок" літака. У ній сказано, що прохань про допомогу від пілотів не надходило. Експерти припустили, що існує ймовірність теракту.
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