Катастрофа Boeing під Тегераном: з'явилися моторошні кадри з літака

У мережі з'явилися нові кадри з місця авіакатастрофи під Тегераном, де вантажний Boeing 707, на борту якого перебувало 16 осіб, в'їхав в обмежувальну стіну і загорівся.

Літак належав армії Ірану і перевозив 30 тонн м'яса. Він летів з Бішкека до Ірану, повідомляє Ren.tv.

За деякими даними, одна людина вижила під час катастрофи. Також зазначається, що на місці трагедії було знайдено тіла семи осіб.

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Новини Моторошний момент авіакатастрофи в Бразилії потрапив на відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2018 року в Демократичній Республіці Конго розбився вантажний літак Ан-26, яким керував російський екіпаж.

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