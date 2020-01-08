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8 січня • оновлено в 21:41
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Авіакатастрофа в Ірані: Омелян розповів, коли Україна зможе забрати тіла загиблих

1.1т
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Тіла українців, які загинули у катастрофі літака МАУ в Ірані, можуть бути повернуті додому тільки після проведення відповідних експертиз.

Про це повідомив в ефірі ObozTV ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, точні терміни залежать від того, наскільки щиро Іран готовий допомагати Україні в розслідуванні авіакатастрофи Boeing 737-800.

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"Ключовий момент – чи забезпечить Іран українським і міжнародним фахівцям повноцінний доступ до всіх експертиз і до місця трагедії. З цього будуть виходити наші подальші дії", – наголосив Омелян.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський анонсував виліт українських експертів до Ірану вже ввечері 8 січня.

"Сподіваюся, що найближчим часом – протягом декількох днів – можна буде вирішити питання про повернення тіл українців додому. І сім'ї отримають можливість провести їх в останню путь. Звичайно, спочатку мають бути проведені відповідні експертизи із залученням українських фахівців", – уточнив ексміністр.

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При цьому він підтвердив, що Іран має повне право не передавати Україні "чорні скриньки" з "Боїнга", що розбився.

"Але Іран є членом ICAO, міжнародної авіаційної організації. У 2018 року Іран проходив аудит ICAO і продемонстрував дуже високі показники. Тому я сподіваюся, що незважаючи на право не віддавати ці ящики, вони забезпечать повноцінну участь (в розслідуванні. – Ред.) як української сторони (компанії МАУ і державних органів влади), так і представників компанії Boeing", – зазначив Омелян.

Місце катастрофи Boeing 737-800 під Тегераном

Місце катастрофи Boeing 737-800 під Тегераном

twitter.com/HassanRouhani

Іранські експерти на місці трагедії

Іранські експерти на місці трагедії

twitter.com/irnaenglish

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Колишній чиновник також звернув увагу, що створена міжнародна комісія не робить висновків про те, хто винен в аварії.

"Вона просто розслідує сам інцидент. Щоб таке не повторилося в майбутньому", – пояснив він.

Визначати винних, за словами Омеляна, повинні правоохоронні органи: як з іранського, так і з українського боку.

Меморіал в аеропорту "Бориспіль", присвячений загиблому екіпажу рейсу Тегеран-Київ

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Володимир Рунець / facebook.com/mvs.gov.ua

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Володимир Омелян
Місце
Іран Тегеран
Тег
Авіакатастрофа
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