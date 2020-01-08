Авіакатастрофа в Ірані: Омелян розповів, коли Україна зможе забрати тіла загиблих

Тіла українців, які загинули у катастрофі літака МАУ в Ірані, можуть бути повернуті додому тільки після проведення відповідних експертиз.
Про це повідомив в ефірі ObozTV ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, точні терміни залежать від того, наскільки щиро Іран готовий допомагати Україні в розслідуванні авіакатастрофи Boeing 737-800.
"Ключовий момент – чи забезпечить Іран українським і міжнародним фахівцям повноцінний доступ до всіх експертиз і до місця трагедії. З цього будуть виходити наші подальші дії", – наголосив Омелян.
Він нагадав, що президент Володимир Зеленський анонсував виліт українських експертів до Ірану вже ввечері 8 січня.
"Сподіваюся, що найближчим часом – протягом декількох днів – можна буде вирішити питання про повернення тіл українців додому. І сім'ї отримають можливість провести їх в останню путь. Звичайно, спочатку мають бути проведені відповідні експертизи із залученням українських фахівців", – уточнив ексміністр.
При цьому він підтвердив, що Іран має повне право не передавати Україні "чорні скриньки" з "Боїнга", що розбився.
"Але Іран є членом ICAO, міжнародної авіаційної організації. У 2018 року Іран проходив аудит ICAO і продемонстрував дуже високі показники. Тому я сподіваюся, що незважаючи на право не віддавати ці ящики, вони забезпечать повноцінну участь (в розслідуванні. – Ред.) як української сторони (компанії МАУ і державних органів влади), так і представників компанії Boeing", – зазначив Омелян.
Місце катастрофи Boeing 737-800 під Тегераном
twitter.com/HassanRouhani
Іранські експерти на місці трагедії
twitter.com/irnaenglish
Колишній чиновник також звернув увагу, що створена міжнародна комісія не робить висновків про те, хто винен в аварії.
"Вона просто розслідує сам інцидент. Щоб таке не повторилося в майбутньому", – пояснив він.
Визначати винних, за словами Омеляна, повинні правоохоронні органи: як з іранського, так і з українського боку.
Меморіал в аеропорту "Бориспіль", присвячений загиблому екіпажу рейсу Тегеран-Київ
Володимир Рунець / facebook.com/mvs.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана розбився Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (всього 176 осіб). Всі вони загинули.
МАУ опублікувала повний список загиблих. Більшість з них – громадяни Ірану і Канади. Також серед жертв – 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу).
В ту ж ніч, за кілька годин до катастрофи, Іран завдав ракетного удару по військових базах США в Іраку. Таким чином Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) відповів американцям на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. На думку експертів, Близький Схід перебуває у кроці від масштабної війни.
Причини аварії українського Boeing 737-800 поки незрозумілі. Іран оголосив про спалах двигуна через технічну несправність. Однак в МАУ заявили, що літак був повністю справним, а екіпаж – високопрофесійним. Крім того, літак встиг набрати висоту 2400 метрів, тому ймовірність помилки пілотів в авіакомпанії назвали мінімальною.
Серед версій, озвучених в ЗМІ: випадкове потрапляння іранської ракети і теракт.
В Україні створили оперативний штаб з розслідування катастрофи, який очолив секретар РНБО Олексій Данилов.
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