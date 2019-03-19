"Запланував ще місяць тому": розкрита таємниця відставки Назарбаєва

Після своє відставки перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв продовжить керувати країною "за лаштунками".

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL виклав міжнародник Павло Рудяков, зазначивши, що рішення першого президента Казахстану було плановим.

Нурсултан Назарбаєв

"Катаклізмів не буде, у них там йде плановий транзит влади. І запланував його Назарбаєв ще місяць тому, коли відправив у відставку уряд і сформував новий. Оскільки він перебуває на цій керівній посаді вже 30 років, то тут уже і вік серйозний", – пояснює Рудяков.

За його словами, Назарбаєв прийняв дуже мудре рішення, яке допоможе йому зберегти спадкоємність у владі, і разом з тим дати можливість покерувати новому поколінню.

"Але Назарбаєв залишиться авторитетом, і залишиться залаштунковою головною постаттю державного, політичного і навіть національно-ідентичного буття в Казахстані", – зазначив міжнародник.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Інша Росія" і один з ідеологів так званої "російської весни" письменник Едуард Лимонов заявляв, що після смерті президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва країну треба поділити з Китаєм.

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