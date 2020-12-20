Каспаров про війну в Карабасі: Росія показала безсилля і поступилася Туреччині

Росія показала абсолютне безсилля на Південному Кавказі, поступившись Туреччині, яка тепер стає лідером в регіоні.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав 13-й чемпіон світу з шахів і нинішній політик Гаррі Каспаров. За його словами, в цілому 2020-й рік виявився вкрай невдалим для путінського режиму.

"Вірмено-азербайджанська війна стала важливою геополітичною подією року, змінивши геополітичний баланс на Південному Кавказі. Підсумком стала демонстрація абсолютного безсилля Росії в регіоні, виявилося, вона його не контролює. Ключовим гравцем там тепер стає Туреччина", – зазначив Каспаров.

В цілому, за його словами, 2020й рік виявився вкрай невдалим для путінського режиму і не тільки через пандемію коронавірусу.

"Криза розкрила всі світові проблеми. І найбільш слабкі ланки в цій системі – до яких безумовно відноситься і путінська Росія, якщо дивитися на економічно-політичний устрій країни – є головними постраждалими. І тренди, слід сказати, надалі залишаються негативними", – підсумував Каспаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої суботи, 12 грудня, Вірменія заявила про те, що військові Азербайджану нібито відновили наступальні дії на півдні Нагорного Карабаху, а в Азербайджані заявили, що "адекватні міри" були прийняті у відповідь на провокацію вірменських військових.