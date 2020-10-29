Каспаров передбачив "страшну агонію" режиму Путіна в Росії

Режиму Володимира Путіна в Росії неминуче прийде кінець. Однак спроби збереження влади лідером країни-агресора можуть стати справжнім викликом для всього демократичного світу.

Саме тому вже зараз не варто зволікати з утихомиренням потенційної загрози. Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу українського журналіста Романа Цимбалюка заявив російський опозиціонер Гаррі Каспаров (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Агонія путінського режиму може виявитися страшною. Але проблема в тому, що ми проходили це 80 років тому, перед Другою світовою війною: будь-яка спроба задобрити агресора, шукати компроміси – вона призводить до того, що ставки підвищуються. Кожен день зволікання підвищує ціну, яку ми повинні заплатити за те, щоб позбутися цієї загрози", – вважає він.

При цьому, підкреслив Каспаров, зазначена загроза вже давно вийшла за межі Росії і стосується не тільки майбутнього її громадян. Більш того, це навіть не питання того, що трапиться з громадянами Білорусі, які героїчно борються з другом Путіна, нелегітимно обраним президентом Олександром Лукашенком.

"Це навіть не питання України, яка, безумовно, страждає, тому що путінські лобісти та емісари продовжують підривну діяльність, спрямовану на ліквідацію української державності. Це не питання тієї ж Грузії й усього пострадянського простору. Це, насправді, питання безпеки всього вільного світу, включаючи США", – переконаний Каспаров.

"Тому що поки при владі Путін, конфлікти нікуди не подінуться, для нього конфлікт – це єдиний спосіб зміцнення власної влади, підвищення авторитету. Це кисень. Або, в даному випадку, як нелюдь він дихає вуглекислим газом. Але це та субстанція, яка дозволяє йому залишатися на плаву, на поверхні політичного простору", – підсумував він.

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