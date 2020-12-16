Каспаров озвучив причини поразки Трампа на виборах в США

45-й президент США Дональд Трамп програв вибори 2020-го року через проблеми, які у американців викликала пандемія коронавірусу, і спрямованості його кампанії проти прогресистського лівого крила на чолі з Берні Сандерсом від Демократичної партії.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав 13-й чемпіон світу з шахів і нинішній політик Гаррі Каспаров. На його думку, від цих ударів Трамп так і не оговтався, хоча на початку року, ймовірність його перемоги була дуже велика.

"Демократи перебували у досить складному становищі через внутрішні суперечності, а Трамп готувався до президентської кампанії як до спрямованої проти соціалізму. Думав, буде боротися з Сандерсом, але демократи висунули Байдена. Окрім цього пандемія викликала у американців багато проблем, вину за те, що відбувається, вони поставили саме Трампу. Він не зміг оговтатися і зазнав поразки на виборах", – зазначив Каспаров.

На його думку, Трамп програв помірного центристу і кандидату від Демократичної партії Джо Байдену з незначним відривом за американськими мірками. У критичних штатах ситуацію вирішували буквально тисячі або десятки тисяч голосів.

Повну версію інтерв'ю Гаррі Каспарова читайте на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колегія виборщиків США затвердила перемогу обраного президента-демократа Джо Байдена на виборах глави держави. Він отримав 306 голосів при необхідних для перемоги 270 голоси. Трамп набрав 232.