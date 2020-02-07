"Кашку зранку їли?" Путін тонко підколов Лукашенка. Відео

Під час спільного обіду між президентом РФ Володимиром Путіним і білоруським лідером Олександр Лукашенком стався діалог про те, чи смачна каша на воді.

Відео з президентського обіду у Twitterопублікував російський журналіст Дмитро Смірнов (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця новини).

Володимир Путін і Олександр Лукашенко на обіді Белта

"Діалог за президентським обідом. Путін: Кашку з ранку їли? Лукашенко: Не на воді ж. Путін: Чому? Дуже смачно. Ви спробуйте, вам сподобається", – підписав відео журналіст.

Диалог за президентским обедом

Путин: Кашку с утра ели?

Лукашенко: Не на воде же

Путин: Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится pic.twitter.com/6x955XnBkI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 7, 2020

Користувачі соцмережі відразу підхопили діалог і стали іронізувати з цього приводу. Деякі угледіли натяк на те, що скоро Лукашенко і всієї Білорусі доведеться перейти на воду. Висловлено також припущення, що на кашу з водою Путін перейшов через проблеми зі здоров'ям. Не оминули увагою і скандали з отруєнням: "А чому не їли щось? Там же чесні люди, хіба хто підкладе полонію або новачка?".

Реакція користувачів на діалог Путіна з Лукашенком Дмитро Смирнов / Twitter

Реакція користувачів на діалог Путіна з Лукашенком Дмитро Смирнов / Twitter

Реакція користувачів на діалог Путіна з Лукашенком Дмитро Смирнов / Twitter

Реакція користувачів на діалог Путіна з Лукашенком Дмитро Смирнов / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL , прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас заявив, що в 2019 році його країна втратила близько $ 330 млн через "податкового маневру" Росії, звільнивши російських продавців нафти від частини мит.

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