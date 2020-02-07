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8 лютого • оновлено в 07:47
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"Кашку зранку їли?" Путін тонко підколов Лукашенка. Відео

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Під час спільного обіду між президентом РФ Володимиром Путіним і білоруським лідером Олександр Лукашенком стався діалог про те, чи смачна каша на воді.

Відео з президентського обіду у Twitterопублікував російський журналіст Дмитро Смірнов (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця новини).

Володимир Путін і Олександр Лукашенко на обіді

Володимир Путін і Олександр Лукашенко на обіді

Белта

"Діалог за президентським обідом. Путін: Кашку з ранку їли? Лукашенко: Не на воді ж. Путін: Чому? Дуже смачно. Ви спробуйте, вам сподобається", – підписав відео журналіст.

Користувачі соцмережі відразу підхопили діалог і стали іронізувати з цього приводу. Деякі угледіли натяк на те, що скоро Лукашенко і всієї Білорусі доведеться перейти на воду. Висловлено також припущення, що на кашу з водою Путін перейшов через проблеми зі здоров'ям. Не оминули увагою і скандали з отруєнням: "А чому не їли щось? Там же чесні люди, хіба хто підкладе полонію або новачка?".

Реакція користувачів на діалог Путіна з Лукашенком

Реакція користувачів на діалог Путіна з Лукашенком

Дмитро Смирнов / Twitter

Реакція користувачів на діалог Путіна з Лукашенком

Реакція користувачів на діалог Путіна з Лукашенком

Дмитро Смирнов / Twitter

Реакція користувачів на діалог Путіна з Лукашенком

Реакція користувачів на діалог Путіна з Лукашенком

Дмитро Смирнов / Twitter

Реакція користувачів на діалог Путіна з Лукашенком

Реакція користувачів на діалог Путіна з Лукашенком

Дмитро Смирнов / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL , прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас заявив, що в 2019 році його країна втратила близько $ 330 млн через "податкового маневру" Росії, звільнивши російських продавців нафти від частини мит.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Смотри-ка, после визита Помпео, Главному Ихтамнету СРОЧНО пришлось просить аудиенцию у Луки. То-то.
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Лукашенко на могиле Путина кашкой еще100 грм. закусит))
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hunt andres
hunt andres
Лапоть Чубатый, вот потому ты и лапоть. Хоть и чубатый)
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