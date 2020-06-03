Картину українського художника продали на Sotheby's за рекордні 77,23 млн грн

Антон Малиновський Світ 18:07, 3.06.2020

Роботу відомого українського художника Івана Айвазовського "Неаполітанська затока" продали на онлайн-аукціоні Sotheby's за рекордні 2,3 млн фунтів стерлінгів (77,23 млн грн).

Про це йдеться на сайті аукціону. Картину, яку художник написав в 1878 році спочатку оцінювали в 800 тисяч-1,2 млн фунтів стерлінгів. Однак в результаті торгів серед 16 учасників її вартість зросла більш ніж в два рази і робота пішла з молотка за 2,3 млн стерлінгів в приватну колекцію в Німеччині.

Фахівці також відзначають, що це рекордна вартість лота на онлайн-торгах Sotheby's. Крім цієї картини, вдалося продати іншу роботу Айвазовського – "Корабель, що проходить у місячну ніч" – за 435 тисяч фунтів стерлінгів.

Картину Айвазовського продали на Sotheby's за рекордні 77,23 млн грн
Sotheby's

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році аукціонний будинок Sotheby's продав за 133 млн доларів тюремну робу убитого в 2002 році російського співака Михайла Круга.

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