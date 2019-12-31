Розірвав просто в музеї: у Лондоні знищили картину Пікассо за 600 млн грн

У Лондоні в галереї сучасного мистецтва "Тейт Модерн" вандал розірвав роботу Пабло Пікассо "Бюст жінки".

Картину 1944 року оцінюють у 20 млн фунтів стерлінгів (близько 627 млн гривень), повідомляє ВВС.

Інцидент стався ще в суботу, 28 грудня. Особу вандала незабаром встановили: це 20-річний лондонець Шакіл Мессі.

Пабло Пікассо Pinterest

Йому пред'явлено звинувачення у псуванні майна. Хлопця також взяли під варту до 30 січня без можливості вийти під заставу, хоча сам він не визнає своєї провини.

Стан полотна Пікассо зараз оцінюють експерти. Із заяви галереї випливає, що картина була розірвана.

"Із твором працює наша команда реставраторів, вона оцінює збиток. Галерея "Тейт Модерн" як і раніше відкрита", – сказали в адміністрації музею.

"Бюст жінки" був закінчений Пікассо 5 травня 1944 року в Парижі, в останні дні нацистської окупації. Моделлю для твору послужила фотограф, художниця і коханка художника Дора Маар.

Робота художника і музей, де стався інцидент із картиною ВВС

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Німеччині відбувся інший резонансний злочин. Вранці 25 листопада грабіжники підпалили блок живлення під мостом Августа, відключивши електрику, після чого через вікно пробралися в зали музею "Зелені склепіння" в Дрездені. Вони забрали історичні коштовності, діаманти й інші дорогоцінні камені.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!