У Венеції стартував найбільш "божевільний" карнавал: барвисті фото і відео

У Венеції (Італія) в суботу, 8 лютого, на площі Сан-Марко відкрився традиційний карнавал.

Тема свята в цьому році – "Гра, любов і безумство", повідомляється на офіційному сайті заходу (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На вулиці вийшли десятки людей в історичних костюмах, барвистих масках і головних уборах. О 19:00 за місцевим часом почалося театралізоване водне шоу на каналі Каннареджо, передає VeneziaToday.

У програмі двотижневого свята концерти, конкурс на кращий костюм, традиційний "політ ангела" на площі Сан-Марко. Завершиться карнавал перед 40-денним постом до свята Пасхи.

При цьому в готелях рівень зайнятості в вихідні дні склав 75/80%, а в середині тижня був дуже низьким – близько 50%.

Влада пояснила, що на низький приплив туристів вплинули потопи, які напередодні відбувалися в місті.

Що стосується історії свята, то перша згадка карнавалу у Венеції відноситься до 1094 року, хоча до XIII-XIV століть масок на карнавалах не носили.

У 1162 році на честь перемоги над патріархом Аквілеї почалося народне гуляння на площі Сан-Марко. Імовірно з того часу карнавал став щорічним.

Прямі трансляції свята:

At the Carnival 2020 of Venice, I saw Donald Trump and Kim Jong Un. These are scary "masks" :) pic.twitter.com/9HpH8warc2