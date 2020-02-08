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9 лютого • оновлено в 03:05
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У Венеції стартував найбільш "божевільний" карнавал: барвисті фото і відео

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У Венеції (Італія) в суботу, 8 лютого, на площі Сан-Марко відкрився традиційний карнавал.

Тема свята в цьому році – "Гра, любов і безумство", повідомляється на офіційному сайті заходу (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На вулиці вийшли десятки людей в історичних костюмах, барвистих масках і головних уборах. О 19:00 за місцевим часом почалося театралізоване водне шоу на каналі Каннареджо, передає VeneziaToday.

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Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

VeneziaToday

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

venicebyvenetians.com

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

nuovavenezia.gelocal.it

У програмі двотижневого свята концерти, конкурс на кращий костюм, традиційний "політ ангела" на площі Сан-Марко. Завершиться карнавал перед 40-денним постом до свята Пасхи.

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

Telegram-канал "РИА Новости"

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

Telegram-канал "РИА Новости"

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

Telegram-канал "РИА Новости"

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

Telegram-канал "РИА Новости"

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

Telegram-канал "РИА Новости"

При цьому в готелях рівень зайнятості в вихідні дні склав 75/80%, а в середині тижня був дуже низьким – близько 50%.

Влада пояснила, що на низький приплив туристів вплинули потопи, які напередодні відбувалися в місті.

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

twitter.com/lonelyplanet

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

twitter.com/lonelyplanet

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

twitter.com/lonelyplanet

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

twitter.com/lonelyplanet

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

venicebyvenetians.com

Що стосується історії свята, то перша згадка карнавалу у Венеції відноситься до 1094 року, хоча до XIII-XIV століть масок на карнавалах не носили.

У 1162 році на честь перемоги над патріархом Аквілеї почалося народне гуляння на площі Сан-Марко. Імовірно з того часу карнавал став щорічним.

Карнавал у Венеції-2020

Карнавал у Венеції-2020

venicebyvenetians.com

Прямі трансляції свята:

Читайте також у нашому матеріалі, як почався венеціанський карнавал у попередньому році.

Як писав OBOZREVATEL, у середині грудня в Венеції через сильні відливи практично пересохли всі міські канали.

При цьому ще в листопаді Венеція страждала в результаті найвищого припливу більш ніж за 50 років. Тоді в результаті негоди загинули 2 людини.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Італія Венеція
Теги
фотографии видео карнавал
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