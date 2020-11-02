Макрон про скандал із карикатурами на Мухаммеда: завжди буду захищати свободу

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розуміє обурення мусульман із приводу карикатур на пророка Мухаммеда.

В інтерв'ю Al Jazeera політик сказав, що він розуміє почуття, що виражаються мусульманським світом, але додав, що радикальний іслам, з яким він намагається боротися, становить загрозу для всіх людей, особливо для мусульман.

"Я розумію почуття, що виражаються, і поважаю їх. Але ви повинні зрозуміти мою роль прямо зараз, я повинен зробити дві речі: сприяти спокою, а також захищати ці права", – сказав Макрон.

"Я завжди буду захищати в своїй країні свободу говорити, писати, думати, малювати", – додав він.

Президент зазначив, що деяким вірянам нав'язали думку, що карикатури були породженням французької держави.

"Я думаю, що така реакція виникла в результаті брехні та спотворення моїх слів, тому що люди зрозуміли, що я підтримував ці карикатури", – сказав політик.

"Карикатури – це не урядовий проєкт, вони створені безкоштовними і незалежними газетами, не пов'язаними з урядом", – підкреслив він.

Нагадаємо, 16 жовтня в місті Конфлан-Сент-Онорін (27 км від Парижа) біля місцевої школи підліток чеченського походження, вигукуючи ісламістські гасла, обезголовив людину. Згодом поліція ліквідувала терориста.

Жертва – учитель історії та географії – показував своїм учням карикатури на Мухаммеда під час уроку свободи слова.

З'ясувалося, що вчителя вбив москвич із чеченськими корінням Абдулак Анзоров. Росія "відхрестилася" від нього.

За даними копів, терорист заплатив студентам гроші в обмін на інформацію про свою жертву.

У Франції 18 жовтня відбулися масові акції, на яких громадяни вшанували пам'ять вчителя історії Самюеля Паті. Еммануель Макрон назвав убитого обличчям прагнення до свободи і заявив, що країна не відмовиться від карикатур.

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