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24 вересня • оновлено в 11:14
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Кариби сколихнув потужний землетрус: закриті школи і держструктури

1.2т Читати матеріал російською

Біля берегів Пуерто-Ріко (Карибські острови) 23 вересня трапився землетрус магнітудою 6.

Про це повідомили в АР із посиланням на Геологічну службу США. Інформації про можливі жертви й руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Школи та урядові установи на острові у вівторок будуть закриті через зливи й загрозу підтоплень і зсувів.

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Перший підземний поштовх жителі цієї території США відчули о 23:23 понеділка (6:26 вівторка за київським часом), після цього протягом години було ще три афтершоки магнітудою 4,7 і 4,6.

За оцінками сейсмологів, епіцентр розташовувався за 79 кілометрів від північно-західного узбережжя острова на глибині десять кілометрів. Землетрус був найсильнішим для Пуерто-Ріко за останні декілька років, хоча легкі підземні поштовхи там відчуваються регулярно.

Наслідки землетрусу в Пуерто-Ріко

Наслідки землетрусу в Пуерто-Ріко

Twitter El Foro de Puerto Rico

Наслідки землетрусу в Пуерто-Ріко

Наслідки землетрусу в Пуерто-Ріко

Twitter El Foro de Puerto Rico

Як писав OBOZREVATEL, 22 вересня Японію атакував потужний тайфун "Тапа". Стихія пройшлася на півдні і південному заході країни, основний удар отримали острови Окінава і Кюсю. Постраждали щонайменше 30 осіб.

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Місце
США
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