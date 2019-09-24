Кариби сколихнув потужний землетрус: закриті школи і держструктури

Біля берегів Пуерто-Ріко (Карибські острови) 23 вересня трапився землетрус магнітудою 6.

Про це повідомили в АР із посиланням на Геологічну службу США. Інформації про можливі жертви й руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Школи та урядові установи на острові у вівторок будуть закриті через зливи й загрозу підтоплень і зсувів.

Перший підземний поштовх жителі цієї території США відчули о 23:23 понеділка (6:26 вівторка за київським часом), після цього протягом години було ще три афтершоки магнітудою 4,7 і 4,6.

За оцінками сейсмологів, епіцентр розташовувався за 79 кілометрів від північно-західного узбережжя острова на глибині десять кілометрів. Землетрус був найсильнішим для Пуерто-Ріко за останні декілька років, хоча легкі підземні поштовхи там відчуваються регулярно.

Наслідки землетрусу в Пуерто-Ріко Twitter El Foro de Puerto Rico

Наслідки землетрусу в Пуерто-Ріко Twitter El Foro de Puerto Rico

Як писав OBOZREVATEL, 22 вересня Японію атакував потужний тайфун "Тапа". Стихія пройшлася на півдні і південному заході країни, основний удар отримали острови Окінава і Кюсю. Постраждали щонайменше 30 осіб.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!