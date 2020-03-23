Карантину недостатньо: у ВООЗ звернулися до світу через коронавірус

Поширення коронавірусу COVID-19 в світі не можна зупинити тільки введенням карантину.

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Про це повідомив Виконавчий директор ВООЗ Майк Райан, пише "Голос Америки".

"На чому ми насправді повинні зосередитися – це на діагностиці хворих, їх ізоляції та ізоляції тих, хто мав з ними контакти. Якщо ми зараз не приймемо серйозних кроків щодо забезпечення здоров'я суспільства, коли всі ці обмеження на пересування будуть скасовані, небезпека зараження знову підвищиться", – зазначив він.

Епідемія коронавірусу в світі

Райан підкреслив, що разом з обмеженнями пересування потрібно перевіряти всі підозри на коронавірус.

"Як тільки ми сповільнемо передачу вірусу, ми повинні атакувати сам вірус. Ми повинні почати цю боротьбу", – пояснив глава ВООЗ.

При цьому він додав, що на створення безпечної вакцини може піти мінімум рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня коронавірус накрив вже більше 180 країн. В Україні виявлено вже 73 випадки зараження.

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