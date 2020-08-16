Наверняка.

Вам будет интересно услышать впечатление о карантине во Франции из первых уст.

Больше всего болят уши.

Точнее за ушами.

Представляете.

Мы так сильно соблюдаем в Украине карантин, что я натёр себе резинками за ушами только здесь.

Здесь повсюду стоят бесплатные антисептики и платные автоматы по продаже обычных масок.

Цена 1 маски из автомата - 1€.

Цена пачки из 50 масок в аптеке - 15€.

Да-да, тех самых, что до карантина стоили у нас 2 грн/шт.

В гостинице.

На входе обязательное измерение температуры, для всех - нахождение внутри только в маске. В холлах везде работают кварцевые облучатели, а номера проходят ежедневную дезинфекцию.

На улице.

Если идёшь в потоке, то 50/50 - в масках на лице или маски в руках.

Но во всех без исключения местах замедления: остановки, площади, парки, входы/выходы - все тут же надевают маски.

Кафе и рестораны.

В большинстве, между столами стеклянные перегородки во весь рост. Все столы раздвинуты, а официанты естественно в масках закрывающих рот и нос.

Убер.

Посадка исключительно сзади, водитель всю дорогу в маске, а за водителем на всю длину и высоту салона прозрачная защита из акрила.

Никто никому не делает замечания.

Просто ношение маски в общественных местах уже доведено у людей до автоматизма.

Вроде, за столько месяцев карантина всё это и так уже ясно. Да и маской с антисептиком никого не удивить.

Но.

Чтобы просто было понятно насколько тут люди четко выполняют карантинный режим в публичных местах, я сделал сегодня фото около бассейна.

Это тренер по плаванию стоя в бассейне ведёт тренировку с детьми.

И вот.

Хожу я здесь, смотрю на всё это и думаю.

Наверное, рано нам ещё в Европу.

Как же так?!

Нас 40 миллионов и никто ничего не соблюдает, а у них 66 и все всё четко соблюдают.

Это не вопрос.

Надо носить маску или нет.

Это вопрос нашего абсолютного не желания и не готовности соблюдать простейшие правила и нормы.

Хотите в Европу.

Учитесь жить по законам и соблюдать правила общежития.

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