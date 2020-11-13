Зупинили транспорт, закрили магазини: українці з Китаю розповіли про ефект локдауну

У Китаї зараз тихе і спокійне життя, карантину немає, люди ходять без масок, але країна закрита для туризму та іноземців.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL "Приклад для України: як жорсткий карантин врятував Китай від коронавірусу і повернув спокійне життя". За офіційною статистикою, за останню добу в Китаї зареєстрували всього лише 8 випадків захворювання (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

"Ніяких спалахів коронавірусу більше немає, але країна закрита. Не думаю, що влада щось приховує. Це неможливо. Тут багато іноземних консульств і посольств, тому китайці не змогли б приховати дані. Тим більше, тут живе багато іноземців, які теж розповіли б про спалахи, якби вони були", – уточнила українка Юлія Лисенко, яка живе в місті Фошань, провінція Гуандун.

Статистика по коронавірусу в Китай

За словами українців, які живуть в Китаї, маску можна надягати тільки за бажанням, ніхто нікого не змушує. Карантину там немає вже місяця 3-4. Щоб впоратися з епідемією, влада ввела жорсткий карантин, закрили всі магазини, транспорт. Ухань також був закритий на в'їзд і виїзд, були роз'єднані між собою всі соціальні групи. Люди сиділи по домівках. При цьому медики по всій країні стежили за їх станом здоров'я, роздавали безкоштовні захисні маски і засоби для дезінфекції.

"Навесні, коли почали поступово послаблювати карантин, випустили спеціальний додаток – health care. При переміщенні з одного міста в інше він зчитує геолокацію і відстежує весь шлях людини. Якщо протягом дороги вона перебувала в районі з виявленими випадками коронавірусу, приходить повідомлення про можливе зараження", – уточнив українець Влад Бруклін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київські волонтери та лікарі не приховують: ліжко-місць для госпіталізації практично немає, лікарні забиті на 100%, а з киснем, який життєво необхідний пацієнтам з коронавірусом, в столиці склалася просто катастрофічна ситуація.