Головна Новини
11 квітня • оновлено в 17:54
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Карантин в Іспанії: у мережі показали знакові фото

6.2т
Читати матеріал російською

В іспанському курортному містечку Пеніскола за весь час карантину через пандемію коронавируса на набережній і пляжі не з'явився жоден чоловік.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як написала в Facebook українка Леся Шовкун, вона кожен день дивиться записи веб-камер, встановлених на міській набережній (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Ілюстрація

Ілюстрація

"В останні три тижні я не бачу в цьому "вікні" жодної людини. Хоча зазвичай на пляжі обов’язково гуляють не лише туристи, а й місцеві мешканці із собачками або без, а по набережній, шматок якої видно вздовж дороги, ходять-бігають-їздять на велосипедах десятки й сотні людей", – зазначила Шовкун.

За її словами, це означає, що карантин там строгий, і його справді дотримуються.

"При цьому жодного полісмена я за цей час теж у своєму "вікні" не побачила", – додала українка.

"Жодної людини!" У мережі показали знакові фото з Іспанії

Facebook Лесі Шовкун

"Жодної людини!" У мережі показали знакові фото з Іспанії

Facebook Лесі Шовкун

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL поспілкувався з українцями, які вже давно переїхали до Іспанії. Вони детально описують життя в умовах карантину.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Теги
карантин вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
2
Цікаво
18
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • В Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19. Буде готова через 90 днів

  • У людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів, виявлено патологію

  • Як коронавірус передається в супермаркеті: наочне відео

Новини світу

Топпублікації

Топблоги