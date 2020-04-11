"Жодної людини!" У мережі показали знакові фото з Іспанії

В іспанському курортному містечку Пеніскола за весь час карантину через пандемію коронавируса на набережній і пляжі не з'явився жоден чоловік.

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Як написала в Facebook українка Леся Шовкун, вона кожен день дивиться записи веб-камер, встановлених на міській набережній (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"В останні три тижні я не бачу в цьому "вікні" жодної людини. Хоча зазвичай на пляжі обов’язково гуляють не лише туристи, а й місцеві мешканці із собачками або без, а по набережній, шматок якої видно вздовж дороги, ходять-бігають-їздять на велосипедах десятки й сотні людей", – зазначила Шовкун.

За її словами, це означає, що карантин там строгий, і його справді дотримуються.

"При цьому жодного полісмена я за цей час теж у своєму "вікні" не побачила", – додала українка.

Facebook Лесі Шовкун

Facebook Лесі Шовкун

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL поспілкувався з українцями, які вже давно переїхали до Іспанії. Вони детально описують життя в умовах карантину.

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