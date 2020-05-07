Карантин не допомагає? Вчені поставили під сумнів повне блокування через COVID-19

Британські вчені дійшли висновку, що далеко не всі карантинні заходи мали сенс. За їхніми словами, найкращий результат дали закриття шкіл і заборона масових заходів.

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Як повідомляє DailyMail, дослідники з Університету Східної Англії розглянули карантинні заходи, які були введені у 30 країнах Європи, і дійшли до висновку, що найкраще поширенню COVID-19 перешкоджають заборона масових зібрань і закриття шкіл. Водночас заборона на роботу підприємств і обов'язкова ізоляція вдома набагато менш ефективні.

За основу дослідження вчені взяли дані про заразність і смертність із Європейського центру контролю захворювань. Відстежуючи ці показники, вони зазначали, коли в тій чи іншій країні вводили певні заходи – закриття шкіл, масковий режим тощо.

Провідний дослідник Пол Хантер зазначив, що закриття шкіл продемонструвало найсильніший зв'язок зі зменшенням кількості нових випадків. При цьому він наголосив, що, можливо, точно такий саме вплив був би при частковому закритті шкіл, а не повному.

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"Також важливо пам'ятати, що наші результати засновані на повному закритті, тому цілком можливо, що часткове закриття шкіл теж могло вплинути на поширення інфекції", – заявив він.

Другим за впливовістю інструментом у боротьбі з COVID-19 стала заборона на масові зібрання. Однак до кінця зрозуміти, який захіл вплинув більше, а який менше, складно. Річ у тім, що багато країн ввели карантин комплексно і всі заборони набули чинності в один день.

В доктор Йоган Гізеке зі Стокгольмського Каролінського інституту заявив, що повний локдаун взагалі не потрібний, бо вірус не зупинити.

"Я очікую, що коли ми порахуємо кількість смертей від COVID-19 у кожній країні через рік, цифри будуть однаковими, незалежно від вжитих заходів", – заявив він.

Карантин у Європі DailyMail

А дослідники з Единбурзького університету вважають, що карантин треба зробити дворівневим. Мовляв, мінімум обмежень для молодих і здорових людей і більше заходів щодо людей похилого віку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, низка країн Європи почала підготовку до послаблення карантинних заходів, оскільки впевнені, що поширення коронавірусної інфекції взяте під контроль.