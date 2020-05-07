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7 травня • оновлено в 18:40
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Карантин не допомагає? Вчені поставили під сумнів повне блокування через COVID-19

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Британські вчені дійшли висновку, що далеко не всі карантинні заходи мали сенс. За їх словами, найкраще себе показало закриття шкіл і заборона на масові заходи.

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Як повідомляє DailyMail, дослідники з Університету Східної Англії розглянули карантинні заходи, які були введені в 30 країнах Європи і прийшли до висновку, що найкраще поширенню COVID-19 перешкоджають заборона масових зібрань і закриття шкіл. У той же час, заборона на роботу підприємств і обов'язкова ізоляція вдома набагато менш ефективні.

За основу дослідження вчені взяли дані про заразність і смертності з Європейського центру контролю захворювань. Відстежуючи ці показники, вони відзначали, коли в тій чи іншій країні вводили певні заходи – закриття шкіл, масковий режим і так далі.

Провідний дослідник Пол Хантер зазначив, що закриття шкіл показало найсильніший зв'язок зі зменшенням кількості нових випадків. При цьому він відзначає, що можливо точно такий же вплив був би при частковому закритті шкіл, а не повному.

Вчені поставили під сумнів повне блокування через COVID-19

Вчені поставили під сумнів повне блокування через COVID-19

DailyMail

"Також важливо пам'ятати, що наші результати засновані на повному закритті, тому цілком можливо, що часткове закриття шкіл теж могло вплинути на поширення інфекції", – заявив він.

Другим за впливовістю інструментом в боротьбі з COVID-19 стала заборона на масові заходи. Однак, до кінця зрозуміти яка міра вплинула більше, а яка менше, складно. Справа в тому, що багато країн ввели карантин комплексно і всі заборони вступили в силу в один день.

В доктор Йохан Гізеке зі Стокгольмського Каролінського інституту заявив, що повний локдаун і зовсім не потрібний, тому що вірус не зупинити.

"Я очікую, що коли ми порахуємо кількість смертей від COVID-19 в кожній країні через 1 рік, цифри будуть однаковими, незалежно від вжитих заходів", – заявив він.

Карантин в Європі

Карантин в Європі

DailyMail

А дослідники з Единбурзького університету вважають, що карантин потрібно зробити дворівневим. Мовляв, мінімум обмежень для молодих і здорових людей і більше заходів по відношенню до людей похилого віку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ряд країн Європи почали підготовку в послабленню карантинних заходів, так як впевнені, що поширення коронавірусної інфекції взято під контроль.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Теги
карантин вірус
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