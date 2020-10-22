Євросоюз оновив список безпечних для подорожей країн
Європейський Союз оприлюднив оновлений перелік третіх країн, для яких можна зняти обмеження на поїздки.
Список з'явився на сайті Ради Європи в четвер, 22 жовтня. Зазначимо, що України серед цих держав не вказано.
Порівняно з минулим переліком (який було складено на початку серпня), в новому немає Канади, Грузії та Тунісу. Рішення вилучити їх основане на погіршенні епідеміологічної ситуації. Водночас до списку було додано Сінгапур.
Нині список має такий вигляд:
Австралія;
Нова Зеландія
Руанда;
Сінгапур;
Таїланд;
Уругвай;
Південна Корея;
Японія;
Китай (за умови підтвердження взаємності).
Також країнам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао за умови підтвердження взаємності.
У пресслужбі додали, що жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану в цій рекомендації розглядаються як резиденти ЄС.
Критерії визначення третіх країн, щодо яких рекомендовано скасувати поточне обмеження на подорожі, охоплюють епідеміологічну ситуацію та заходи карантину, зокрема фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування.
Карта поширення коронавірусу у світі:
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