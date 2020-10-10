Азербайджан вперше підтвердив присутність у країні бойових літаків Туреччини

Азербайджан вперше підтвердив, що на території країни розташовані винищувачі F-16 Туреччини, однак стверджується, що вони не беруть участі в боях у невизнанному Нагірному Карабасі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю CNN заявив, що літаки прибули для участі у військових навчаннях.

Алієв підтвердив присутність турецьких F-16 після того, як журналіст попросив прокоментувати знімки однієї з військових баз Азербайджану. На них зазнято турецькі винищувачі.

"Туреччина – наш союзник, і проведення тут військових навчань, в тому числі за участю Військово-повітряних сил, – звичайне явище", – сказав президент.

Винищувачі Туреччини на азербайджанській базі. Christiaan Triebert / Twitter

Як стверджує Алієв, через пандемію в цьому році в країні провели тільки два військових навчання, тоді як у 2019-му – десять. За його словами, винищувачі F-16 розташовані на землі, вони "не здійснюють польоти і в жодному вигляді не беруть участі в боях".

"Я кажу про це однозначно й навіть хочу повідомити вам про одну вірменську фейк-новину. У перші дні протистояння вони сказали, що турецький винищувач F-16 збив вірменський літак Су-25. Це – фейк-новина. Ті, хто звинувачував нас у цьому, зараз повинні вибачитися, тому що всі знають, що це – фейк", – підкреслив політик.

Турецькі F-16. Politik.am

ЧИТАЙТЕ ВСІ НОВИНИ ПРО КОНФЛІКТ У НАГІРНОМУ КАРАБАСІ

Війна між Вірменією та Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

Карта конфлікту. OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню для обміну полоненими й тілами загиблих. Менш ніж через годину після вступу перемир'я в силу країни заявили про порушення противника і відновлення обстрілів.

Незабаром Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі.