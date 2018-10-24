''Капітуляція противника'': Портников пояснив, чого очікувати від зустрічі Трампа і Путіна

Президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін не зможуть ні про що домовитися на майбутній зустрічі в Парижі.

Про це в колонці для "Еспрессо" написав політичний оглядач, журналіст Віталій Портников, на думку якого зараз не варто сприймати всерйоз будь-які прогнози щодо переговорів.

"Варто зауважити, що про зустріч, яка відбудеться 11 листопада, стало відомо менш ніж за три тижні до її проведення. Уже сам цей факт свідчить, що про жодні такі серйозні домовленості говорити не доводиться, сторони просто не встигнуть їх узгодити", - наголосив експерт.

Він також вказав на те, що у Трампа і Путіна різне уявлення про домовленості. За великим рахунком, кожен із них розуміє під домовленістю капітуляцію противника. Але діють вони по-різному.

"Трамп воліє перекинути стіл і домовлятися про те, на яке нове місце встановити меблі. Путін вважає за краще перекинути стіл і домовитися про те, як перекинутий стіл вважати неперекинутим. Таким чином, лідери живуть на різних планетах - що б там не казали про "хімію" між двома літніми "нарцисами", - пояснив Портников.

Також, на думку журналіста, радники Трампа не можуть не враховувати той негативний іміджевий ефект, який мала попередня зустріч американського і російського лідера для президента США.

"Їхнє завдання - зменшити цей ефект під час зустрічі в Парижі, а не збільшити його. Мало хто сумнівається, що Путін викликає у Трампа неприховану симпатію - але дії американського президента повинні свідчити, що це почуття не заважає йому захищати інтереси власної країни", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп підтвердив підготовку до нової зустрічі з Путіним.