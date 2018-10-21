Готовность Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности демонстрирует, что американский президент готов действовать в привычной - с точки зрения противостояния с невменяемым авторитарным режимом - логике гонки вооружений.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 31 год назад во время визита в Вашингтон генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и продемонстрировал готовность самого генсека и его тогдашнего американского визави Рональда Рейгана к разрядке. Но что было до этого? До этого была гонка вооружений, которую Рейган ускорил до небывалых темпов именно после того, как попытки его предшественника, Обамы ХХ века Джимми Картера, договориться с Кремлём окончились Афганистаном.

Советский Союз заглотил наживку, ВПК стал поглощать безумное количество средств, работники многочисленных "почтовых ящиков" не жаловались на занятость, петля все крепче сжималась на горле Советского Союза. Когда Горбачёв приехал в Вашингтон подписывать соглашение с Рейганом, он представлял государство-труп.

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У Путина еще меньше возможностей "адекватно" ответить на гонку вооружений, чем у кремлёвских старцев. США могут себе позволить эту гонку, Россия - нет. Он может повторить подвиг Брежнева и заглотить наживку - и это будет означать медленную, но необратимую эрозию государства, отложенную капитуляцию слабого перед сильным. И он может попытаться предотвратить гонку вооружений - но это означает капитулировать уже сейчас, убраться отовсюду, сосредоточиться на разворовывание самой России и начать новые переговоры о "разрядке" на правах младшего партнера.

Зная Путина, практически не сомневаюсь, что он выберет первый вариант - с капитуляцией своих преемников. Российской элите капитуляция нужна уже сейчас, пока ещё можно сохранить государство. Капитуляция с Путиным или без него. Но бандиты с чекистами будут только ползать под троном, слизывать пыль с монарших ботинок и надеяться на "авось".