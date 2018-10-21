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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Капитуляция неизбежна

41.6тЧитати матеріал російською

Готовность Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности демонстрирует, что американский президент готов действовать в привычной - с точки зрения противостояния с невменяемым авторитарным режимом - логике гонки вооружений.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 31 год назад во время визита в Вашингтон генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и продемонстрировал готовность самого генсека и его тогдашнего американского визави Рональда Рейгана к разрядке. Но что было до этого? До этого была гонка вооружений, которую Рейган ускорил до небывалых темпов именно после того, как попытки его предшественника, Обамы ХХ века Джимми Картера, договориться с Кремлём окончились Афганистаном.

Советский Союз заглотил наживку, ВПК стал поглощать безумное количество средств, работники многочисленных "почтовых ящиков" не жаловались на занятость, петля все крепче сжималась на горле Советского Союза. Когда Горбачёв приехал в Вашингтон подписывать соглашение с Рейганом, он представлял государство-труп.

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У Путина еще меньше возможностей "адекватно" ответить на гонку вооружений, чем у кремлёвских старцев. США могут себе позволить эту гонку, Россия - нет. Он может повторить подвиг Брежнева и заглотить наживку - и это будет означать медленную, но необратимую эрозию государства, отложенную капитуляцию слабого перед сильным. И он может попытаться предотвратить гонку вооружений - но это означает капитулировать уже сейчас, убраться отовсюду, сосредоточиться на разворовывание самой России и начать новые переговоры о "разрядке" на правах младшего партнера.

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Зная Путина, практически не сомневаюсь, что он выберет первый вариант - с капитуляцией своих преемников. Российской элите капитуляция нужна уже сейчас, пока ещё можно сохранить государство. Капитуляция с Путиным или без него. Но бандиты с чекистами будут только ползать под троном, слизывать пыль с монарших ботинок и надеяться на "авось".

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Особи
Володимир ПутінДональд Трамп
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Виталия Портникова
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Дейман Алон
Дейман Алон
Что бы ни предпринимал "многоходовочник" Залупутин, задница Педерашке обеспечена.
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Tinin Alex
Tinin Alex
Заднеприводный всё знает.... Меня вообще восхщают Хохложопые.... Во всех странах кто-то журналисты во сновном или цитируют кого - нибудь или поверхносно пробегаются по теме у кого берут интервью .... Но в Рогулии и журналисты и в Раде все поголовно знают досконально -историю мира - библию ислам - ядерную физику - у всех экономическое образование -все воевали - каждый знает состав морского дна , на котором стоит Керченский Мост и так далее.... ВОПРОС!!! Хули вы Хохлы такие нищие и в тазиках купаетесь, с такими-то Нобелевскими лауреатами в каждом телеке и в каждой газете и в туалете????
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Tinin Alex, а меня восхищают свинорусы. В российском свинарнике главное ощущать себя вяликими, вот только не понятно, в чём заключается это надуманное и дутое вяличие, кроме огромной бестолковой и загаженной территории ничего больше, ну ещё как-то спасают дармовые нефтедоллары, которые тоже имеют свойство заканчиваться, Работать свинорусы не умеют, они не способны даже убрать свой свинарник. Пока есть какие-то деньги, наведением порядка в этом свинарнике занимаются узбеки и таджики, как только они разъедутся по причине нехватки в пидороссии денег, свиньи засрутся по самую глотку.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
все победы параши на протяжении 300 лет - исключительно выдумка российских"историков" ....а началось все со стояния на реке Угре , после которого владельцем Масквы стал крымский Хан Гирей ...да у любого спроси- пацаки тогда иго победили...)))) ну так в школе учили...))) а про крымскую войну , там 1856 что ли года ...до конца 19 века Британия запретила Российской Империи иметь военный флот на Черном море...чем не победа....))) и так во всем.....готов рассмотреть любое сражение.....))))
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