Капітан корабля, що доставив в Бейрут селітру, яка вибухнула, щомісяця писав Путіну

Члени екіпажу російського судна, конфіскований вантаж з якого вибухнув в Бейруті, 11 місяців жили в порту і просили про допомогу навіть президента РФ Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю Сибирь.Реалии розповів капітан корабля Rhosus Борис Прокошев. За його словами, у вересні 2014 року аміачну селітру вивантажили з арештованого судна.

Причиною затримання була несплата власником судна портових зборів. Також з'ясувалося, що він не платив і зарплату минулій команді. Тому частина екіпажу покинули корабель.

"Мене, старшого механіка, третього механіка і боцмана відмовилися випускати. І ми там стирчали 11 місяців! Ні копійки нам не платили. І продукти він нам навіть не купував. Можна сказати, залишив нас у свідомо небезпечній ситуації, прирік на голод. Годував нас порт. Я писав щомісяця Путіну. Писав, що стан у нас гірший, ніж в ув'язнених. Ув'язнений знає, коли він вийде, а ми не знаємо, коли нас випустять! І чи відпустять взагалі!", – розповів Прокошев.

Як відповідь він отримував відписку, що його звернення відправлено до МЗС.

"Консульство мені сказало: що ти хочеш, щоб Путін надіслав спецназ, щоб тебе тут боєм звільняли? Вони могли б найняти адвоката, подати до суду. Але нічого не зробили", – сказав капітан.

Пізніше члени екіпажу самі продали паливо і найняли адвоката, подавши до суду на владу Лівану.

Завдяки судовим рішенням росіянам дозволили покинути Ліван.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, масштабний вибух в столиці Лівану Бейруті стався в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.