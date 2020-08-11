Капітан білоруської міліції пішов у відставку на тлі протестів: "Моя совість чиста"

Борис Бондар Світ 16:32, 11.08.2020 Оновлено: 16:32, 11.08.2020

В Білорусі капітан міліції Єгор Ємельянов пішов у відставку на тлі протестів і протистояння людей з силовиками, що відбуваються в країні.

Про своє рішення офіцер повідомив на сторінці в Instagram. "17 років служби закінчені. Моя совість чиста. Міліція з народом", – написав він

У коментарях численні користувачі подякували Ємельянову за цей вчинок, називаючи його рішення грамотним і правильним.

Капітан білоруської міліції подав у відставку на тлі протестів в країні
(Instagram Єгора Ємельянова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі визнали, що правоохоронці застосовували спецзасоби проти учасників протестних акцій у Мінську після виборів президента 9 серпня.

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