Кандидат в держсекретарі США розповів про діда з Києва

Кандидат в держсекретарі США Ентоні Блінкен розповів про те, що його дід емігрував з Києва до Сполучених штатів, а вітчим врятувався від Голокосту завдяки американському танкісту під час Другої світової війни.

Як повідомила Daily Mail, про свою сім'ю Блінкен розповів під час виступу членів команди новообраного президента США Джо Байдена в Вілмінгтоні, Делавер. Представляючи майбутню команду, Байден зазначив, що Блінкен, один з його давніх радників, походить із родини іммігрантів і біженців.

Майбутній держсекретар розповів, що його дід по батьковій лінії емігрував з Києва, коли він перебував під контролем Російської імперії, а його вітчим, відомий міжнародний прокурор Сем Писар, пережив Голокост.

"Для моєї родини, як і для багатьох поколінь американців, Америка була буквально останньою кращою надією в світі", – сказав Блінкен.

Він подякував своєму батькові Дональду, колишньому послу США в Угорщині, і своїй матері Джудіт Писар, яка була відомою фігурою в мистецтві і суспільному житті Нью-Йорка.

А потім Блінкен розповів історію свого вітчима, Самуеля Писара, який консультував американських і французьких президентів в 1960-х і 1970-х роках і був одним з наймолодших, хто вижив у концтаборі в Польщі.

"Мій покійний вітчим, Самуель Писар, був одним з 900 дітей у своїй школі в Білостоці в Польщі, але єдиним, хто пережив Голокост після чотирьох років в концтаборах", – сказав політик.

За його словами, наприкінці Другої світової війни Писар зміг втекти до баварських лісів.

"Зі свого укриття він почув гуркіт танка. Замість залізного хреста він побачив п'ятикутну білу зірку. Він побіг до танка. Люк відкрився. Афроамериканський солдатів подивився на нього зверху вниз. Він впав на коліна і сказав єдині три слова, які знав по-англійськи, яким його навчила мати: Боже, благослови Америку. Солдат узяв його в танк, в Америку, на свободу", – розповів майбутній держсекретар США.

Зведена сестра Блінкена Лія Писар розповідала, що солдатом був сержант Білл Еллінгтон, що служив в 761 танковому батальйоні, який в основному складався з чорношкірих солдатів і відомому як "Чорні Пантери".

"Ось, хто ми такі. Ось що Америка пропонує світу", – резюмував Блінкен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майбутній держсекретар Ентоні Блінкен в адміністрації новообраного президента Джо Байдена неодноразово бував в Києві, добре знає Володимира Путіна і підтримує надання Україні летального зброї.