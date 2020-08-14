Свіжа кров для Байдена і головний біль для Трампа: що відомо про кандидатку в віцепрезиденти США Камалу Харріс

Кандидат в президенти США від Демократичної партії 77-річний Джо Байден офіційно вибрав сенатора від Каліфорнії 55-річну Камалу Харріс своїм кандидатом на пост віцепрезидента.

Харріс стала першою в історії США темношкірої жінкою і одночасно першою американкою азіатського походження, що опинилася в президентському списку. У неї є досвід роботи як у виконавчій, так і в законодавчій владі. Також вибір на користь Харріс підкреслює відкритість демократів до етнічного різноманіття.

OBOZREVATEL розповідає, що відомо про нового кандидата і чи допоможе вона Байдену виграти вибори.

Історія родини як свідчення "величі США"

Камала Деві Харріс народилася в Окленді, штат Каліфорнія, 20 жовтня 1964 року. Її батьки – уродженка Індії Шамала Гопалан і іммігрант з Ямайки Дональд Харріс зустрілися в університеті Берклі. Мати захищала диплом з досліджень в області лікування раку, батько – з економіки. Обидва були активістами руху за рівні права, постійно брали участь в акціях і мітингах.

"У певному сенсі історії, подібні до них, – це велич Америки. Це країна, в яку протягом сотень років стікалися люди з усього світу, покращуючи своє життя і життя нації", – пише Vox.

Ім'я для доньки вибирала мати, яка прагнула підкреслити індійське коріння - на хінді "Камала" означає лотос, а друге ім'я Деві взято на честь богині благополуччя і процвітання Лакшмі-деві.

Однак батьки Харріс розлучилися, коли їй було сім років. Пізніше сім'я переїхала до Канади, де Шамаль Гопалан запропонували професорську посаду в університеті МакГілл.

Закінчивши школу, Харріс отримала диплом бакалавра з політології та економіки в Говардському університеті (округ Колумбія), а потім отримала диплом юриста в університеті Каліфорнії.

У 2003 році Харріс виграла вибори на посаду окружного прокурора Сан-Франциско, ставши першою афроамериканкою на цій посаді. У 2010-му вона виставила свою кандидатуру на виборах генерального прокурора Каліфорнії і перемогла окружного прокурора Лос-Анджелеса Стіва Кулі всього на 0,8%.

На прокурорському посту Харріс звинувачували в надміру жорсткій позиції з деяких питань. Зокрема, вона відмовилася підтримати два законопроекти, що забороняли смертну кару в штаті, що викликало шквал звинувачень з боку правозахисників.

Камала Харріс стала кандидатом у віце-президенти США

Політична діяльність

У 2016 році Харріс пішла в політику, зайнявши крісло сенатора від штату Каліфорнія. Є членом сенатських комітетів з безпеки і з юридичних справ.

Три роки тому вона брала участь в допитах сенату у справі про російське втручання у вибори 2016 року, зокрема, проводила інтерв'ю з тодішнім генпрокурором Джеффом Сешнсом, накривши його шквалом запитань. Слухання в прямому ефірі транслювали провідні телеканали, і Харріс стала справжньою "телезіркою".

Восени 2019 року вона оголосила про свою участь у президентській кампанії від Демократичної партії, вибравши Байдена головним об'єктом критики в ході дебатів. Однак уже в грудні Харріс оголосила про свій вихід з гонки. На початку березня 2020 року сенатор офіційно виступили на підтримку кандидатури Байдена на пост президента.

Свіжа кров для Байдена

Аналітики вважають, що Харріс може стати головним болем для Дональда Трампа на фініші передвиборної гонки. Особливо її кандидатурою надихнулися технологічні компанії Кремнієвої долини, які є великими спонсорами демократів.

"Вона буде вибором спільноти інвесторів Каліфорнії, яка стурбована такими речами, як технології, репатріація, податки і так далі, – вона буде тим вибором, який їм сподобається найбільше", – зазначив провідний збирач коштів від Демпартії в Кремнієвій долині Купер Тебо.

Джо Байден вибрав віцепрезидента

ЗМІ говорять про особливо тісний зв'язок Харріс з мега-донором демократів Лорен Пауелл Джобс, дружиною покійного Стіва Джобса. Також сенатор має зв'язку в Facebook. Протягом багатьох років у неї приятельські стосунки з головним операційним директором компанії Шеріл Сандберг.

Раніше Байден не робив технологічні питання пріоритетом під час кампанії, що створило невпевненість в тому, наскільки серйозно його адміністрація буде проводити регулювання в цій сфері.

Расистські теорії змови від Трампа

Президент Трамп не приховував свого роздратування вибором Байдена на користь Харріс. Він назвав її "неймовірно огидною людиною, найбільш грубою, найжахливішрю, найбільш неповажною і найбільш ліберальною з усіх в Сенаті США".

Вже через кілька годин після подання Харріс як кандидата у віце-президенти, юрисконсульт кампанії Трампа Дженна Елліс ретвітнула статтю професора права Джона Істмана, в якій він стверджує, що Харріс "не має права на громадянство за правом народження відповідно до 14-ї поправки в первісному розумінні", посилаючись на крайню правову теорію, згідно з якою дітям іммігрантів не надається громадянство, навіть якщо вони тут народилися.

Елліс явно спробувала розпалити суперечку про те, чи дійсно Харріс є американським громадянином і, отже, має право балотуватися.

Скрін Twitter

Сам Трамп озвучив цю атаку на громадянство Харріс під час пресконференції 13 серпня, сказавши, що "я щойно чув, що вона не відповідає вимогам", щоб бути віцепрезидентом.

Згідно 14-ї поправці "всі особи, які народилися або натуралізовані у Сполучених Штатах і підпадають під їх юрисдикцію, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають". Таким чином, будь-хто, хто народився в цій країні, автоматично стає громадянином.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.