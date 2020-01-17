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17 січня • оновлено в 23:47
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Канада виплатить компенсації за катастрофу Boeing у 2 рази більші, ніж Україна

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Влада Канади виплатить сім'ям громадян, які загинули в катастрофі літака МАУ в Ірані, по 25 тисяч канадських доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо в п'ятницю, 17 січня, передає місцевий телеканал CPAC.

Компенсація призначена для покриття безпосередніх витрат, понесених родичами жертв. Відзначимо, в авіакатастрофі над Тегераном загинули 57 громадян Канади.

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У Канаді назвали розмір компенсацій за катастрофу Boeing

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, а незабаром і президент Володимир Зеленський оголосили, що сім'ї загиблих українців отримають по 200 тисяч гривень компенсації, що в перерахунку на канадську грошову одиницю складає 10,8 тисяч доларів. У результаті катастрофи загинули 11 громадян нашої країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

  • Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив – є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

  • Іран відповів на звинувачення в ударі ракетою по літаку МАУ.

  • Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

  • Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський Джастін Трюдо
Місце
Канада
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Почему же Канада больше? По 25 000 каких-то вшивых долларов? Украина вот выплатит аж по 200 000 полновесных, самых крепких в мире хрювень
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