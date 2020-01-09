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9 січня • оновлено в 23:54
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Олена Риковцева
Олена Риковцева
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Канада уверена, что украинский самолет был сбит ракетой

2.4т
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Только что закончился брифинг премьер-министра Трюдо. За основу Канада принимает версию ракеты, непреднамеренно выпущенной иранскими ПВО. Его спросили: считает ли он виноватым Трампа во всем, что случилось, поскольку вся заваруха началась с него. Ответил: покажет расследование. Спросили: будут ли ответные меры со стороны Канады? Ответил: зависит от результатов расследования.

Погибшие в авиакатастрофе в Иране

Погибшие в авиакатастрофе в Иране

Погибшие в авиакатастрофе в Иране

Погибшие в авиакатастрофе в Иране

Погибшие в авиакатастрофе в Иране

Погибшие в авиакатастрофе в Иране

Погибшие в авиакатастрофе в Иране

Погибшие в авиакатастрофе в Иране

Канадская телекомпания СВС подготовила большой материал о погибших жителях страны. Все они были либо канадцами иранского происхождения, либо гражданами Ирана, которые учились или работали в Канаде. В основном студенты. Учёные. Врачи. Преподаватели. Практически все летели с зимних каникул. У Канады с Ираном нет дипотношений с 2012 года, соответственно нет прямых перелетов. Транзитных опций тоже немного. Одна из них через Киев.

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Летели с детьми. Летели обратно к детям. Летели расписаться дома в Иране и возвращались отметить свадьбу дома в Канаде. Еще и с друзьями. Молодые, красивые, профессиональные. Чудовищная трагедия. Откройте, прочтите, помяните, кто хоть немного знает английский. В Калгари сегодня тоже хоронят студента. Вообще больше всего погибших из "нашей" провинции Альберта, потому что здесь самая большая иранская община в стране. Бедные, бедные, бедные. Нет слов, одни слезы.

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Автор
Олена Риковцева Олена Риковцева
Теми
Конфлікт США та Ірана Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Джастін Трюдо
Місце
Канада
Тег
Авіакатастрофа
Джерело
Джерело: Facebook Елены Рыковцевой
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