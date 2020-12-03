Канада озвучила терміни початку вакцинації проти COVID-19: хто першим отримає щеплення

У Канаді сподіваються отримати першу партію ефективної вакцини проти коронавірусної інфекції (COVID-19) вже у першому кварталі 2021 року.

Про це під час пресконференції в Оттаві розповів заступник головного лікаря країни Говардж Нджо, передає "Укрінформ". Водночас він підкреслив, що все таки перші постачання таких препаратів будуть дуже обмеженими.

"Але уряд Канади, провінцій і територій, а також інші партнери разом працюють над визначенням пріоритетних груп, яким вакцина найпотрібніша", – запевнив чиновник і додав, що в першій хвилі вони планують вакцинувати приблизно 3 млн людей.

За словами Нджо, до кінця березня наступного року країна очікує отримати 6 млн доз вакцин, якщо два перспективні кандидати – від Pfizer та Moderna – будуть затверджені й готові до постачання в Канаду. Поки ж у країні розглядають постачання препаратів за "дводозним" графіком.

Канадський головлікар зазначив, що до пріоритетних груп, які першими отримають доступ до вакцини, ймовірно, увійдуть правоохоронці, пожежники, медики, люди із важкими хворобами та деякі інші категорії.

"У такій географічно великій країні, як наша, можна очікувати на певні логістичні складнощі. Для допомоги у передбаченні й вирішенні потенційних проблем, Агентство громадського здоров’я працює зі Збройним силами, чий персонал був невід’ємною складовою нашої реакції на COVID-19 від самого початку пандемії", – сказав Нджо.

Експерт також нагадав, що федеральний уряд Канади раніше вже закупив мільйони голок, шприців і холодильників для зберігання вакцин, які вже почали розподіляти у країні.

Нагадаємо, що останнім часом світ активно готується робити щеплення проти COVID-19. OBOZREVATEL розібрався, коли вакцина буде доступна в Україні та хто її отримає.

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