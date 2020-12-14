Канада отримала першу партію вакцини від коронавірусу. Фото

У понеділок, 14 грудня, в Канаду приїхала перша партія доз вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо в своєму Twitter. Вакцинацію населення можуть почати вже в середині тижня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це хороша новина. Але наша боротьба з COVID-19 ще не закінчена", – написав він.

Трюдо підкреслив, що громадянам необхідно продовжувати зберігати пильність: носити маски, мити руки, а також уникати масових зібрань.

Вакцина від коронавірусу прибула до Канади. Justin Trudeau в Twitter

Скріншот. Justin Trudeau в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Канаді схвалили вакцину проти COVID-19 від компаній Pfizer і BioNTech і дозволили застосовувати її на території країни. Країна сподівається отримати перші партії препарату в понеділок, 14 грудня.