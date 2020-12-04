Канада назвала Лукашенка незаконним президентом Білорусі

У Канаді заявили, що незаконного обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка не можна вважати главою держави.

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань повідомив, що у Лукашенка немає легітимності, щоб бути президентом, передає "Укрінформ".

"Канада твердо переконана, що Олександру Лукашенку бракує легітимності бути лідером Білорусі. Ми продовжуємо відстоювати впровадження рекомендацій звіту Московського механізму, зокрема звільнення усіх вибірково затриманих, початку сутнісного діалогу між владою й опозицією для пошуку мирного виходу із ситуації та припинення насильства, вчиненого владою й добре задокументованого", – зазначив дипломат.

Міністр підкреслив, що Канада і надалі підтримуватиме народ Білорусі.

"Ми не будемо мовчати, коли відбувається насильство і руйнується демократія", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що готова очолити свою країну під час перехідного періоду.