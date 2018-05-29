Канада хоче передати Україні зброю, призначену для курдів

У Канаді запропонували передати Україні військове обладнання, яке було призначене курдам.

З ініціативою виступили канадські консерватори під керівництвом Ендрю Шііра, передає Nsnews .

Серед зброї, яке призначалося курдам, гвинтівки, автомати, легкі міномети, і протитанкові ракети.

При цьому відбулися затримки з отриманням схвалень від уряду Іраку а також із запевненнями, що зброя буде відповідно захищено і воно не виявиться в руках воєнізованих груп, яких звинувачують у скоєнні військових злочинів в Іраку.

На даний момент зброя знаходиться в сховищах Збройних Сил Канади в Монреалі.

"Вони дозволяють цій зброї перебувати в сховищах, збирати пил, а між тим, насильство в Україні загострюється", - заявив Джеймс Безан.

"Замість того, щоб ця зброя пропадало дарма, давайте передамо її в руки людей, які можуть його використовувати", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше стало відомо, що Україна почала розробку зброї нового покоління.