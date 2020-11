Камала Харріс стане віце-президентом США: що про неї відомо

Камала Харріс стане першою в історії США темношкірої жінкою і одночасно першою американкою індійського походження на посаді віце-президента країни.

OBOZREVATEL розповідає, що відомо про її життя і здобутки.

Камала Деві Харріс народилася в Окленді, штат Каліфорнія, 20 жовтня 1964 року. Її батьки – уродженка Індії Шамала Гопалан і іммігрант з Ямайки Дональд Харріс зустрілися в університеті Берклі. Мати захищала диплом з досліджень в області лікування раку, батько – з економіки. Обидва були активістами руху за рівні права, постійно брали участь в акціях і мітингах.

Ім'я для доньки вибирала мати, яка прагнула підкреслити індійське коріння - на хінді "Камала" означає лотос, а друге ім'я Деві взято на честь богині благополуччя і процвітання Лакшмі-деві.

Однак батьки Харріс розлучилися, коли їй було сім років. Пізніше сім'я переїхала до Канади, де Шамалі Гопалан запропонували професорську посаду в університеті МакГілл.

Закінчивши школу, Харріс отримала диплом бакалавра з політології та економіки в Говардському університеті (округ Колумбія), а потім диплом юриста в університеті Каліфорнії.

У 2003 році Харріс виграла вибори на посаду окружного прокурора Сан-Франциско, ставши першою афроамериканкою на цій посаді. У 2010-му вона виставила свою кандидатуру на виборах генерального прокурора Каліфорнії і перемогла окружного прокурора Лос-Анджелеса Стіва Кулі всього на 0,8%.

На прокурорському посту Харріс звинувачували в надміру жорсткій позиції з деяких питань. Зокрема, вона відмовилася підтримати два законопроекти, що забороняли смертну кару в штаті, що викликало шквал звинувачень з боку правозахисників.

У 2016 році Харріс пішла в політику, зайнявши крісло сенатора від штату Каліфорнія. Є членом сенатських комітетів з безпеки і з юридичних справ.

Три роки тому вона брала участь в допитах сенату у справі про російське втручання у вибори 2016 року, зокрема, проводила інтерв'ю з тодішнім генпрокурором Джеффом Сешнсом, накривши його шквалом запитань. Слухання в прямому ефірі транслювали провідні телеканали, і Харріс стала справжньою "телезіркою".

Восени 2019 року вона оголосила про свою участь у президентській кампанії від Демократичної партії, вибравши Байдена головним об'єктом критики в ході дебатів. Однак уже в грудні Харріс оголосила про свій вихід з гонки. На початку березня 2020 року сенатор офіційно виступили на підтримку кандидатури Байдена на пост президента.

У серпні Байден вибрав Харріс в якості кандидата у віце-президенти США.

Каміла Харріс вийшла заміж 22 серпня 2014 року за адвоката Дугласа Емхоффа. Він був судовим виконавцем з Брукліна і партнером юридичної фірми DLA Piper. У її чоловіка двоє дітей від колишньої дружини.

Згідно з даними Forbes, у сім'ї є три будинки (в Лос-Анджелесі, Вашингтоні та Сан-Франциско). Орієнтовна вартість цих активів: 5,8 мільйонів доларів.

Так чоловік привітав Харріс з перемогою:

