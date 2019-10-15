Кальмар чи інопланетянин? В Австралії на пляжі знайшли невідому істоту

В Австралії на пляжі помітили останки невідомої істоти, викинуті океаном на берег. Моторошну знахідку зробили туристи міста Перта.

На їхню думку, окостеніння може належати гігантському кальмару або каракатиці, пише Daily Mail. Деякі також припустили, що це може бути давньою маскою або останками акул.

Ще однією теорією стало позаземне походження викинутих на берег решток. Знімки знахідки швидко поширили в соцмережах.

"Знайшов цей дивний матеріал на пляжі Лейтон, схожий на мертве тіло. Хто-небудь знає, що це?" – написав в Facebook автор фото.

В Австралії знайшли невідомі останки Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, подружню пару з Великобританії налякала невідома істоту з іклами і дзьобом. Інцидент трапився у місті Кінгстон-апон-Халл, істоту люди виявили у себе у дворі.

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