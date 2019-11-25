"Калінінград – наш, але..." Лукашенко публічно засудив Росію за крадіжку Криму

Президент Білорусі Олекандр Лукашенко зізнався, що завжди вважав Калінінградську область Росії білоруською. Водночас радий тому, що свого часу не наполіг на її приєднанні до тоді ще БССР.

Інакше, на його переконання, у складі Республіки цей край могла б спіткати "доля" українського Криму. Про це він сказав під час розмови з губернатором Калінінградської області Антоном Аліхановим, повідомляє Sputnik.

Як зазначив білоруський лідер, нова зустріч із главою російського регіону красномовно свідчить про прагнення і білорусів, і "наших калінінградців – до взаємовигідної плідної співпраці".

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

"Підкреслю, чому наших калінінградців. І Єльцину, і новому президенту Володимиру Володимировичу часто говорю, що Калінінград – ця наша область. Ми за неї відповідали і відповідаємо насамперед, а не Росія. І Путін каже – я не проти", – жартівливо сказав Лукашенко.

Зазначається, що в радянські часи довго обговорювалося питання приєднання цього регіону до БССР.

"Багато було розмов на найвищому рівні про те, щоб приєднати Калінінградську область до Білорусі. Тоді було все одно до якої області", – зізнався глава Білорусі.

Водночас зазначив: зараз навіть краще, що ця задумка так і не була втілена на практиці.

"Може і добре, що не зробили. Тому що Крим приєднали до України, а виявилося – неправильно зробили", – заявив Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко розкритикував альянс із Росією, поскаржившись на постійні вимоги глави РФ Володимира Путіна. Водночас він вжив досить різке висловлювання щодо економічного союзу між країнами.

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