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Андрій Ілларіонов
Андрій Ілларіонов
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Какое отношение Россия и Путин имеют к убийству Хашогги?

9.8тЧитати матеріал російською

По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

...

Лидеры обменялись мнениями и по сирийской проблематике, положению дел в ближневосточном регионе в целом. Затронута также ситуация вокруг "дела Дж.Хашогги".

Три вопроса:

Новини
Масштабы России и США просто несопоставимы

1. Какое отношение Россия и Путин имеют к убийству Хашогги? Почему криминальный акт против саудовского гражданина и колумниста американской газеты, произошедший на турецкой территории и подлежащий расследованию турецкой и саудовской полицией, вообще мог стать предметом "обмена мнениями" с президентом России?

2. Кавычки в сообщении Кремля означают, что, с точки зрения Путина, это не настоящее убийство, а "так называемое убийство"?

3. Каким мнением (советом) В.Путин мог поделиться с саудовским королем по поводу убийства Хашогги?

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Автор
Андрій ІлларіоновАндрій Ілларіонов
Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело:livejournal Андрея Илларионова
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Вопросы вполне резонные . Моё мнение таково -- 1) Россия и Путин отношения к убийству не имеют . Предметом обмена мнениями это убийство стало из-за большого общественного резонанса . Мнение России важно всегда . 2) Кавычки -- это просто кавычки . Если человека , даже такого , душат , отрезают пальцы , потом разделывают на части и кидают в колодец , да ещё под запись со смарт - часов Эппл , то это убийство . Не " так называемое" . 3) Путин мог поделиться мнением о реакции цивилизованного мира на столь чудовищное злодеяние -- Все СМИ завоют о терроре Саудии, о "хайли-лайли", потом все сделки по нефти и по оружию , все банковские счета будут блокированы , все дипломаты будут отозваны , все саудовские студенты и дипломаты высланы , Саудию исключат из ОПЕК , санкции введут по всем секторам экономики , ну и проплаченную оппозицию выведут на улицы . Лозунги те же -- "Кровавый король - тиран , убийца " , "Сколько уже лет у власти!" Надоел !" Должен уйти !" Саудия будет свободной ! "Мы здесь власть !"
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Что бандерв, обдристались ваши хозяева, ищите оправдания?))) А не найдете, ваши хозяева такие же животные убийцы, иначе бы они так резво не покрывали ваши преступления.. В аду вас это сблизит, нищий бандера и жирный пиндос)))
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Путин имеет такое же отношение,как Петрушка Мальдивский к процветанию Украины....
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