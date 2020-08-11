Похоже, что тараканище, вцепившееся всеми своими конечностями в тело уплывающей от него страны, все-таки развязал войну.

Он, как и прочие существа этой подлой и тупой породы, будет, глядя в пол, упорно бубнить об "иностранном вмешательстве", о "деньгах и печеньках Госдепа" и о каком-то мифическом всесильном "Соросе". Они будут тупо и монотонно повторять кретинское слово "проплаченные".

Ага, конечно проплаченные! Разве не проплаченные могут идти навстречу омоновским дубинкам? Разве у не проплаченных может лопнуть терпение от бесконечных оскорблений со стороны беспредельно наглой власти? Разве у не проплаченных бывает чувство собственного достоинства, которое в некоторых случаях оказывается сильнее любого страха?

А еще они бесконечно повторяют: "Вы хотите, чтобы был Майдан? Вы хотите, чтобы было, как в Украине?"

Какая Украина, тупицы! До Украины вам еще плыть и плыть. В Украине – выстраданная и завоеванная свобода, которую вы так ненавидите и презираете, отожествляя свободу и хаос.

Хаос, причем первобытный, прежде всего в ваших головах. А вокруг вас – колхозный "порадок", который так мил вашему убогому совковому воображению и который вы будете навязывать всем вокруг, причем навязывать исключительно силой, потому что других механизмов убеждения у вас нет.

Для вас, приверженцев колхозно-клабищенского "порадка", слово "перемены" означает только перемены к худшему, то есть невыносимая необходимость думать своей башкой, принадлежать только самому себе и самому отвечать за собственные слова, дела и поступки. А такие кошмары и самому могучему супостату Соросу не приснятся в страшном сне.

Новая свободная Беларусь! Не отступай, пожалуйста. Докажи, что ты достойна свободы. Все, кто дышат не жабрами, а воздухом, с тобой в эти дни.