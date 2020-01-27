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27 січня • оновлено в 15:16
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Как живет сегодня Китай: информация из первых уст

3.4т
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Есть у меня близкий друг. Уехал в Китай. На ПМЖ. Я с ним регулярно переписываюсь. Вот и теперь, спрашиваю, что там у вас в Китае происходит? Ну, он и рассказал.

Живет он в Хуаду, пригороде Гуанчжоу. Кстати, население Хуаду примерно 700 000 человек, а Гуанчжоу 14 000 000. От Хуаду до Ухани примерно 1000 км. Местные жители знают, что проблема с эпидемией есть, но массовой паники нет. Все в курсе, что китайское правительство работает над её решением. Правда жизнь поменяла свой привычный уклад. Например, на фото отделы овощей, риса и яиц в одном из самых больших супермаркетов. А эти продукты тоже самое для китайцев, как для нас гречка, макароны и соль, которые выносят с полок в первую очередь. А вот другая еда и алкоголь пока есть в ассортименте.

Как живет сегодня Китай: информация из первых уст

Facebook Борислава Березы

Как живет сегодня Китай: информация из первых уст

Facebook Борислава Березы

Как живет сегодня Китай: информация из первых уст

Facebook Борислава Березы

Новини
Странный китайский коронавирус и его неоднозначный эффект

Людей на улицах мало. На входе в жилые комплексы объявление, что гостям вход со вчерашнего дня ограничен. Все рестораны уличной еды закрыты. Так же закрыли и кинотеатры. Везде всем меряют температуру: в метро, при входе в автобус, при входе в супермаркет, в офисное помещение. Как меряют. Термометр в виде пистолета с датчиком подносят ко лбу и получают моментальный результат. При входе в полицию и в административные здания точно такая же обязательная проверка. Проверяют каждого. Без исключений. Вариант "я тут работаю, я свой" не срабатывают, как освобождение от измерения температуры.

Вот так живет сегодня обычный Китай. Это без слухов и домыслов. Сухие факты.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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Комментарии на сайте не модерированы
Хомяков Николай
Хомяков Николай
Захочеш жити не тільки температуру будеш міряти і не сперечатись...
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